ARBA | Lanzaron un sistema para compensar deudas y devolver dinero a contribuyentes: cómo hacer el trámite online

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo mecanismo automático para agilizar la devolución y compensación de saldos a favor en Ingresos Brutos.

La medida se oficializó mediante la Resolución Normativa N°16 y elimina la necesidad de esperar la resolución final de un trámite para compensar saldos.

El sistema se incorporó al Sistema Único de Demandas (SUD), la plataforma digital que ARBA utiliza para gestionar reclamos y devoluciones tributarias. El trámite se realiza de forma completamente online, sin presentaciones presenciales.

Cómo funciona el nuevo sistema de ARBA paso a paso

Cuando un contribuyente tiene dinero a favor en Ingresos Brutos y al mismo tiempo registra deudas impositivas, el sistema puede compensarlas automáticamente al inicio del trámite, sin necesidad de esperar resolución.

Si la solicitud supera los controles automáticos, la operación se concreta de forma inmediata y alcanza todas las obligaciones registradas.

En este sentido, el organismo estableció tiempos concretos de respuesta:

Demandas de hasta $3,5 millones : se resuelven en un plazo de 72 horas

Depósito directo: si el contribuyente tiene CBU declarada, el dinero se acredita automáticamente en su cuenta bancaria

Antes de aprobar una compensación o devolución, el sistema realiza validaciones automáticas . Verifica que no existan fiscalizaciones en curso, deuda judicial ni procesos concursales. También controla que estén presentadas todas las declaraciones juradas correspondientes.

Por qué es importante para empresas y monotributistas

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la iniciativa forma parte del proceso de modernización tributaria impulsado por el gobierno bonaerense.

Según datos del organismo, el stock de saldos a favor se redujo de tres meses a 0,9 meses de recaudación, lo que liberó alrededor de un billón de pesos para el sector productivo.

En este contexto, el nuevo sistema apunta a que ese proceso sea aún más rápido y predecible para los contribuyentes.

El trámite está disponible en el portal oficial de ARBA, arba.gob.ar, con acceso mediante CUIT y clave fiscal.

No obstante, es recomendable verificar que la CBU esté declarada antes de iniciar el proceso para que la devolución se acredite sin demoras.