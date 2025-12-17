El mamífero que, tras 120 años de esfuerzos, logró convertirse en una supermanada, según un estudio.

Tras más de 120 años amparados por distintos programas de conservación, los bisontes de Yellowstone se consolidaron como uno de los grandes casos de éxito en la recuperación de especies. En ese largo proceso, este mamífero emblemático logró sortear amenazas críticas para su supervivencia. Ahora, una investigación revela un cambio clave: ya no existen grupos aislados, sino una única supermanada con una base genética común.

El hallazgo, liderado por científicos del Texas A&M College of Veterinary Medicine, cambia la forma en que entendemos el comportamiento de los bisontes y aporta nuevas evidencias sobre la mejora de su salud genética.

El estudio de Texas A&M demuestra que los bisontes ya no viven en manadas separadas, sino en una población interconectada. (Foto: Freepik)

Cómo los bisontes lograron convertirse en una supermanada

La historia de los bisontes de Yellowstone es una verdadera lección de perseverancia y éxito en la conservación de mamíferos. A principios del siglo XX, la población de bisontes en el parque había quedado reducida a solo 23 individuos, debido a décadas de caza indiscriminada.

En ese momento se inició el proceso de recuperación, con la introducción de ejemplares de otras zonas, como Montana y Texas. Hoy, la población de bisontes en Yellowstone ha crecido significativamente, alcanzando entre 4000 y 6000 ejemplares.

¿Qué significa la supermanada de estos mamíferos?

La idea de una “supermanada” es bastante reveladora. Al dejar atrás las barreras reproductivas, los bisontes ahora pueden cruzarse entre diferentes grupos, lo que enriquece su diversidad genética y fortalece la especie.

Hoy, Yellowstone alberga entre 4000 y 6000 bisontes, genéticamente saludables y diversos. (Foto: Freepik)

A lo largo de muchos años, se pensaba que los bisontes de Yellowstone estaban divididos en diferentes grupos reproductivos, lo que sugería que las subpoblaciones eran genéticamente distintas.

El estudio realizado por un equipo dirigido por James Derr, profesor de patobiología veterinaria en Texas A&M, demuestra que ya no existen estas barreras genéticas. De hecho, ahora los bisontes se mezclan entre sí, creando una población genética más fuerte y saludable.

“Este hallazgo cambia por completo la forma en que los científicos y los gestores de parques consideran a los bisontes en Yellowstone. Ahora sabemos que todos los bisontes en el parque forman una sola población interconectada”, comentó Derr.