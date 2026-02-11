El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica ante el incremento de casos de Gripe A (H3N2), con especial foco en la nueva variante “K”, y un repunte preocupante de Coqueluche. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la variante K (J.2.4.1) de la Influenza A (H3N2) y la bacteria del Coqueluche ganaron terreno debido a mutaciones genéticas y a baches en la cobertura de vacunación. Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, se confirmaron 53 casos de esta nueva variante. Aunque no se detectó una mayor gravedad en los cuadros, su capacidad de contagio resultó ser superior a la de versiones anteriores. Las regiones Centro y Sur concentraron la mayor cantidad de contagios. El detalle por provincia es el siguiente: El informe oficial también destacó un aumento en los casos de Coqueluche. En las primeras tres semanas de 2026, se notificaron 99 casos confirmados. Los especialistas explicaron que este aumento se debió principalmente a la baja cobertura de vacunación registrada durante el último año, lo que dejó a muchos niños vulnerables ante la bacteria Bordetella pertussis. Al no completarse los esquemas de vacunación (como la Quíntuple o la Triple Bacteriana Acelular), se formó un grupo de personas que no tienen defensas contra la bacteria, facilitando que el brote se propague. A diferencia del COVID-19, que actualmente mantuvo una circulación baja y estable, la Gripe H3N2 se presentó de forma súbita. Los síntomas principales incluyeron: Ante la presencia de estos síntomas, especialistas recomiendan no automedicarse y consultar de inmediato a un centro de salud. Para frenar el avance del virus, el Ministerio de Salud recomendó: El llamado a vacunarse incluye prioritariamente a: