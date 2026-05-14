Las compras online crecieron y, con ellas, también las estafas digitales que usan el nombre de Correo Argentino para engañar a usuarios que esperan un paquete. SMS, mails y mensajes con supuestos problemas en la entrega circulan cada vez más y buscan robar datos personales, bancarios o incluso acceder a cuentas. Los ciberdelincuentes aprovechan una situación cotidiana, la ansiedad de esperar una compra. Llega un mensaje que advierte sobre un envío retenido, una dirección incorrecta o un pago pendiente. El texto incluye un link que dirige a una página falsa con apariencia oficial. Desde Correo Argentino advirtieron en varias oportunidades sobre campañas de fraude que utilizan su identidad visual y el nombre de la empresa para cometer delitos virtuales. Incluso, la compañía informó sobre páginas falsas y SMS apócrifos que pedían datos de tarjetas o pagos extras para liberar paquetes. Uno de los puntos clave para detectar una estafa es revisar el contenido del mensaje. Los especialistas en ciberseguridad remarcan que los intentos de phishing suelen generar urgencia para que la víctima actúe rápido y sin verificar la información. Entre las señales más comunes aparecen: Además, Correo Argentino recordó que existen campañas falsas que notifican supuestos problemas con entregas internacionales o direcciones incompletas para dirigir a los usuarios hacia sitios fraudulentos. Según la información publicada por Correo Argentino, el seguimiento y las notificaciones oficiales de envíos pueden consultarse desde los canales digitales habilitados por la empresa, como su sitio web oficial y la plataforma MiCorreo. Además, la empresa cuenta con una aplicación oficial para seguimiento de paquetes y consultas vinculadas a envíos. La recomendación principal es nunca ingresar a enlaces recibidos por SMS o mails sospechosos y verificar siempre el estado del paquete directamente desde la web oficial del Correo o desde la app autorizada. Los expertos recomiendan: Correo Argentino también pidió denunciar páginas y mensajes falsos que utilicen su nombre para evitar nuevas víctimas.