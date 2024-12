Alerta conductores: cuál es la respuesta que nunca debés decir en un control de tránsito

A la hora de realizar un control de tránsito, los oficiales de las fuerzas de seguridad podrían formular una pregunta que puede generar problemas a los conductores si se contesta mal.

En efecto, responder de forma incorrecta podría condicionar la situación del automovilista, derivando en ocasiones en una multa impensada.

Por lo tanto, es importante elegir de manera adecuada las frases y palabras que puedan ayudar a manejar mejor estos momentos de tensión.

Atención conductores: qué respuesta hay que evitar mencionar en un control de tránsito

Al llevar a cabo un operativo de tránsito, los efectivos suelen pedir los papeles del vehículo, la licencia de conducir y otros documentos requeridos a la hora de manejar de forma segura.

No obstante, hay una pregunta que podría complicar la situación del conductor: " ¿Usted sabe por qué lo paramos? ".

Ante esta consulta, algunos pueden tentarse a dar una respuesta afirmativa que puede ser tomada como reconocimiento implícito de una infracción.

Para evitar cualquier tipo de conflicto con las autoridades, se debe responder con frases cortas como "no sé" o variantes como "¿por qué?".

Los expertos advierten que esta respuesta puede dar la impresión de que no sos consciente de la infracción, lo que podría influir en la decisión del oficial respecto a la multa. Para evitar momentos incómodos y posibles demoras, es aconsejable ser cauteloso y revisar las normas de tránsito antes de salir de casa.

¿Quiénes no deberán pagar las multas y desde cuándo?

Las multas de tránsito en la Argentina prescriben cada un lapso de tiempo. En este marco, aquellas personas que posean una infracción que supere la cantidad de años no tendrán que abonar el pago.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la sanción deberá tener una antigüedad de entre 2 a 5 años. Así lo establece el artículo 89 de la Ley de Tránsito 24.449.

En este caso, las faltas leves regirán para el menor período; mientras que las infracciones de mayor gravedad o que atenten contra la vida de otras personas dejarán de tener vigencia a partir de los 5 años.

En la Provincia de Buenos Aires, las multas de tránsito mantendrán la misma lógica de 2 y 5 años, depende la gravedad. De superarse este tiempo, la persona no se verá obligada a pagar la totalidad de la infracción.

Las que se consideran graves son las vinculadas con: la no presentación de la documentación para circular; el no tener una patente o seguro vigente; fugarse o negarse a suministrar la documentación; cruzar en semáforo en rojo, etc.