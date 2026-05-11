Una histórica cadena de farmacias dejó de operar en Argentina después de más de dos décadas de actividad. Se trata de Dr. Ahorro, la firma que había logrado expandirse con un modelo basado en medicamentos genéricos y precios accesibles, especialmente orientado a personas sin cobertura médica. La empresa cerró sus 33 sucursales en medio de una compleja situación financiera que incluyó deudas, problemas de abastecimiento y reclamos laborales. El impacto alcanzó tanto a locales de la Ciudad de Buenos Aires como a sucursales del interior del país. La cadena había desembarcado en Argentina en 2002 con una estrategia enfocada en ofrecer medicamentos económicos sin trabajar con obras sociales ni prepagas. Durante sus primeros años logró crecer rápidamente gracias al auge de los genéricos y al contexto económico de ese momento. Sin embargo, en el último tiempo la situación comenzó a deteriorarse hasta derivar en el cierre total de sus operaciones. Según trascendió en medios especializados del sector farmacéutico, la compañía acumulaba: El cierre afectó a sucursales ubicadas en distintos puntos del país. Entre los locales más conocidos que dejaron de funcionar aparecen: También bajaron sus persianas las sedes de provincias como: En medio de la crisis, la empresa buscó vender su operación en Argentina para intentar sostener parte de la actividad y afrontar deudas pendientes. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y finalmente la compañía avanzó con alternativas vinculadas a la venta individual de algunas sucursales. Al mismo tiempo, comenzaron a profundizarse los conflictos con empleados por: Aunque todos los locales dejaron de operar, la compañía todavía mantiene algunos activos en el país. Entre ellos figuran: El futuro de esos activos continúa en revisión dentro del proceso judicial y todavía no hay definiciones sobre una posible continuidad de la marca en Argentina. Durante años, Dr. Ahorro logró instalarse como una alternativa de bajo costo dentro del mercado farmacéutico argentino. Su modelo apuntaba principalmente a consumidores que buscaban medicamentos a menor precio y no utilizaban cobertura médica privada. Con el cierre definitivo de sus sucursales, desaparece una de las cadenas más reconocidas del segmento de farmacias económicas del país.