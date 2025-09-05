Adiós dólar: estos son los billetes discontinuados que ya no te aceptarán en ningún lado y debés evitar

Aunque muchos lo desconocen, en Estados Unidos todos los billetes de la Reserva Federal emitidos desde 1914 siguen siendo moneda de curso legal.

Esto significa que, sin importar su antigüedad o diseño, pueden utilizarse para realizar pagos. Sin embargo, hay detalles importantes que conviene tener en cuenta antes de intentar usarlos en comercios o cambiarlos en casas de cambio.

La política oficial del gobierno de EE.UU. establece que todos los billetes conservan su validez, incluso si ya no se imprimen. Esta norma está respaldada por la Sección 5103 del Título 31 del Código de los Estados Unidos. Pero que sean legales no garantiza que sean aceptados en todos lados.

Qué significa ordenar los billetes de menor a mayor, según la psicología

Se despide el dólar: prohíben todas las operaciones y el uso de los billetes en 11 países

¿Por qué algunos dólares no se aceptan?

Los billetes más antiguos, especialmente los emitidos antes de los rediseños modernos, suelen carecer de las medidas de seguridad actuales.

No tienen marcas de agua, hilos de seguridad ni tintas que cambian de color. Esto los vuelve más vulnerables a falsificaciones y, por lo tanto, menos confiables para quienes los reciben.

Además, como muchos de estos billetes son raros o difíciles de encontrar, se consideran objetos de colección. En algunos casos, pueden valer más que su denominación original si están en buen estado. Por eso, algunos comercios o casas de cambio prefieren no aceptarlos, ya sea por desconocimiento o por precaución.

¿Qué pasa si tengo un billete viejo?

Si tenés un billete de dólar antiguo, podés usarlo en Estados Unidos, pero no estás obligado a que lo acepten. Las empresas privadas tienen libertad para decidir si reciben efectivo, salvo que alguna ley estatal lo impida.

En otros países, la aceptación depende de las políticas locales y de las tasas de cambio que define el mercado, no el gobierno estadounidense.

Para verificar si un billete es auténtico, especialmente los de $ 100 emitidos entre 1996 y 2013, se recomienda revisar ciertas características:

Impresión en relieve al tacto

Tinta que cambia de color al inclinar el billete

Marca de agua visible a contraluz

Hilo de seguridad

Microimpresiones y fibras rojas y azules en el papel

IRS lo confirmó: Estados Unidos depositará 8.000 dólares en las cuentas bancarias de las familias que tengan hijos y cumplan con este requisito

Todos lo están buscando | El simple billete de USD 2 que puede valer hasta 20.000 dólares: cómo reconocerlo

Estos elementos ayudan a confirmar que el billete es genuino, aunque no tenga el diseño más reciente.

¿Conviene cambiarlo o guardarlo?

Si el billete está en buen estado y es de una serie poco común, puede tener valor como pieza de colección. En ese caso, conviene consultar con expertos numismáticos antes de usarlo como dinero. Si se trata de un billete más común, puede utilizarse, pero es posible que algunos comercios lo rechacen.