El clásico formato de la cocina a gas, que integra el horno y las hornallas en un solo bloque, está quedando en el pasado. Hoy en día, pisa fuerte una nueva tendencia que replantea la organización de los electrodomésticos con el objetivo de enriquecer la experiencia culinaria y aprovechar mejor cada rincón del ambiente. La clave de esta renovación consiste en independizar las zonas de cocción. Por un lado, el horno abandona su lugar tradicional para instalarse empotrado dentro del mobiliario; por el otro, el anafe se ubica de manera autónoma, ya sea sobre una isla central o en la mesada principal. A través de esta separación de los componentes, se logra un entorno de trabajo con mucha mayor versatilidad. Esta apuesta de diseño transforma definitivamente el espacio, dando lugar a una cocina moderna, práctica y sumamente funcional. En lugar de un único electrodoméstico que concentra ambas funciones, esta tendencia permite distribuir el horno y las hornallas estratégicamente según el espacio disponible, el flujo de trabajo y las preferencias estéticas. El horno empotrable se integra directamente en un mueble, generalmente a media altura, lo que facilita su uso y mejora la comodidad. Las hornallas, en tanto, se colocan sobre la mesada o una isla, liberando espacio y aportando un diseño más limpio y ordenado. Esta nueva forma de organizar la cocina no solo redefine la estética, sino que también amplía las posibilidades de personalización. Cada ambiente puede adaptarse al estilo de vida de quienes lo usan, algo difícil de lograr con una cocina tradicional. Uno de los principales beneficios de esta tendencia es la optimización del espacio. Al separar los electrodomésticos, se gana superficie de encimera, lo que facilita la preparación de alimentos y genera una sensación visual más despejada y organizada. Otro punto clave es la versatilidad en el diseño. El horno empotrable puede colocarse en la ubicación más cómoda, mientras que el anafe se adapta al flujo de trabajo de la cocina. Esto permite crear un espacio funcional y personalizado. Además, esta tendencia ofrece la posibilidad de elegir hornos de mayor capacidad, ideales para quienes disfrutan de hornear o cocinar grandes porciones. Al no depender del formato estándar de una cocina tradicional, las opciones son mucho más amplias.