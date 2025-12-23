Relevantes protagonistas del mundo asegurador e importantes actores del quehacer institucional del país, se dieron cita en el Brindis de Fin de Año que organizó ADEAA, Asociación de Aseguradores Argentinos.

Su presidente, el Dr. Aldo Álvarez, anfitrión del encuentro, lideró el evento que reunió a un nutrido y diverso grupo de más de 70 personalidades, conformado por las autoridades de las cámaras colegas, aseguradores, reaseguradores, brokers, productores, liquidadores, actuarios y periodistas, junto con personalidades de la talla de Julio Conte Grand, Procurador General de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Vítolo, Titular de la Inspección General de Justicia, Alfredo Vítolo, Director de RRHH del Ministerio de Justicia, los diputados Sergio Capozzi y Santiago Santurio, y los ex diputados Ricardo López Murphy y Juan Manuel López.

Alvarez agradeció el nutrido y prestigioso acompañamiento y resaltó el atributo diferencial de ADEAA: ser una cámara que agrupa a 30 compañías de capital nacional y privado, muchas de ellas centenarias. “Y representantes de esas compañías integran la Comisión Directiva. La Equitativa, La Perseverancia, El Norte, La Holando, todas ellas con mucho compromiso con el país y mostrando una enorme capacidad de resiliencia, al haber atravesado tantos avatares económicos y poder seguir pagando salarios, siniestros e impuestos y juntando fondos de primas”, remarcó.

“La resiliencia, enfatizó- es una virtud que nos ha permitido atravesar estos últimos años que han sido muy difíciles por una conjunción de factores adversos que todavía no hemos podido conjurar, pero con los que estamos lidiando: clima inflacionario, que se traslada a las sentencias judiciales, con criterios que se vuelven absurdos, al punto que los intereses pasan a ser más importantes que el capital. Las sentencias se desvirtúan, nadie sabe lo que se va a fallar, por lo que no se puede prever gastos. Son incentivos perversos que hay que cambiar y van desde el beneficio de litigar sin costos, hasta que la mejor inversión es un juicio. Todos factores a corregir. Pero lo positivo es que, por primera vez, vemos que hay voluntad de subsanarlo”.

En su análisis destacó que se está intentando cambiar un círculo vicioso por uno virtuoso. “Es difícil, pero las 30 compañías que integran ADEAA tienen una gran esperanza. Pensamos que se abre una oportunidad muy grande. Este país no tiene techo si alinea determinados intereses que no son difíciles, pero que implican un cambio cultural, del que al final todos vamos salir favorecidos”.

Y concluyó: “Despido este año con gran esperanza y expectativa. Y aguardo el próximo con una gran ilusión, con la convicción que nuestro país va a estar mucho mejor, que nuestra actividad va a estar mucho mejor, y progresivamente, irá duplicando su participación en el PBI y cuadruplicando su cartera administrada. Si el seguro crece, aumenta el fondo de ahorro individual privado que tiene la Argentina, crece la disponibilidad de dinero prestable y se genera crédito. Con eso el país se mueve para adelante. El crecimiento del seguro es positivo para todos. Por eso, con agradecimiento y reconocimiento hacia todos ustedes, les deseo un gran Fin de Año y un excelente 2026”.

De izq a derecha. Daniel Vítolo, titular de la IGJ, Aldo Alvarez, presidente de ADEAA y Guillermo Plate Superintendente de Seguros de la Nación DENISE GIOVANELI

Por su parte, Guillermo Plate Superintendente de Seguros, acompañado por Valeria Hirschorn, su Gerente General y Javier Cols, su Gerente de Asuntos Jurídicos, dirigió en tono cordial unas palabras. Resaltó que hoy la SSN cumple un mejor rol en un país que pudo salir de un momento difícil y que ya tiene todo lo que se necesita para crecer: previsibilidad, justicia, institucionalidad y solvencia. “Los invito a que colaboren que sean parte de lo que hacemos en la SSN”.

“Tenemos un mercado con un potencial enorme. Seguramente, con todo lo que se está haciendo con la reforma laboral y más importante para el seguro la reforma fiscal, nos permita dar ese salto de crecimiento y seguir trabajando para ordenar la Justicia y en general el sistema. Saben que cuentan conmigo y que tenemos una Super de puertas abiertas, no tenemos miedo a sentarnos con el sector privado. Yo soy un agradecido por poder estar acá con todos Uds. Espero que en 2026 poda-mos seguir con todos los proyectos de IA, modernización y desregulación.”

La reunión se prolongó en un clima de camaradería donde además de disfrutar del coctkail servido, se pudo conversar ampliamente con las autoridades presentes e intercambiar con los periodistas opiniones, análisis y perspectivas del sector asegurador.