La Universidad de Buenos Aires abrió el período de inscripción al Ciclo Básico Común (CBC) correspondiente al ciclo lectivo 2026. Según información oficial del CBC, el registro estará habilitado desde el lunes 2 hasta el miércoles 18 de febrero y está destinado a todas las personas que comiencen una carrera universitaria en la UBA.

Durante este período también podrán anotarse quienes inicien su cursada mediante modalidad presencial o a distancia a través del programa UBA XXI. Desde el CBC confirmaron que los estudiantes secundarios que cursen los dos últimos años pueden inscribirse únicamente en UBA XXI.

Las autoridades de la UBA indicaron que el proceso de ingreso consta de tres etapas obligatorias: la preinscripción online, la presentación de documentación personal y la selección de sede y turno. La primera instancia se habilita el 2 de febrero.

Las personas que hayan realizado este trámite durante noviembre de 2025 no deberán repetirlo, de acuerdo con lo comunicado por el CBC.

Requisitos para el ingreso a CBC

El ingreso a la Universidad de Buenos Aires es irrestricto y no requiere examen de admisión, según confirmó la institución. Los estudios de grado son gratuitos y el CBC representa el primer año obligatorio de todas las carreras.

Para iniciar la inscripción es necesario contar con Documento Nacional de Identidad argentino vigente. Esta documentación es indispensable para completar la preinscripción digital y validar los datos en el sistema.

Además, la UBA solicita el título secundario completo legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la propia universidad. Según la información oficial, el trámite se realiza mediante la plataforma TAD (Trámites a Distancia), seleccionando la opción destinada a legalización de títulos y convalidación.

Quienes aún no cuenten con el título emitido pueden presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite. Esta certificación permite avanzar con la inscripción mientras se espera la versión final del título.

Toda la documentación deberá presentarse siguiendo el instructivo disponible en la sección de inscripciones del sitio web del CBC, según informaron desde la universidad.

¿Cómo es el CBC y qué materias hay el primer año?

El Ciclo Básico Común es el primer tramo académico de todas las carreras ofrecidas por la Universidad de Buenos Aires. Según la descripción del CBC, está compuesto por seis materias distribuidas según orientación, asignaturas específicas y contenidos comunes.

El plan contempla dos materias propias de la orientación, dos vinculadas a la carrera elegida y dos comunes a todas las áreas. Estas asignaturas corresponden al programa establecido por cada unidad académica.

La cursada permite inscribir hasta tres materias por cuatrimestre, de acuerdo con la planificación oficial del CBC. Esta estructura busca ordenar la carga académica para estudiantes que inician su trayectoria universitaria.

Cada asignatura incluye dos evaluaciones parciales obligatorias, según detalla el régimen de cursada. Los sistemas de aprobación varían de acuerdo con cada sede y cátedra, pero siempre dentro del marco regulado por la UBA.

El CBC puede cursarse de forma presencial en las sedes asignadas o a distancia mediante UBA XXI, cuya modalidad funciona como alternativa para quienes

Todas las fechas de trámites importantes de la UBA

La UBA informó que, además de la inscripción general, se habilitarán otros trámites administrativos durante febrero. Estos procedimientos están destinados a estudiantes que ya forman parte del CBC y necesitan actualizar su situación en el sistema.

Desde el 2 hasta el 18 de febrero estará disponible el trámite de pre‑ingreso para quienes comenzaron el proceso en noviembre de 2025 y deben completarlo. Esta instancia permite finalizar la validación documental pendiente.

Durante el mismo período funcionará la re‑matriculación para estudiantes del CBC que no cuenten con usuario activo en SIU‑Guaraní. Esta gestión es necesaria para acceder al sistema académico.

Por otra parte, desde el 2 hasta el 13 de febrero se habilitará el cambio de carrera. Este trámite se dirige a quienes ya poseen usuario en SIU‑Guaraní y desean modificar su elección académica.

En las mismas fechas podrá solicitarse la simultaneidad de carreras, destinada a estudiantes que quieran cursar dos programas universitarios al mismo tiempo y cuenten con usuario habilitado en el sistema.

Dónde realizar la inscripción y consultar los pasos

Toda la información y los trámites relacionados con el Ciclo Básico Común pueden gestionarse exclusivamente a través del sitio oficial del CBC. Según informó la UBA, el portal contiene la guía de pasos para la preinscripción, la carga documental y la selección de sede y turno.

El sistema de inscripción online se habilita automáticamente en las fechas establecidas por la universidad. Para ingresar es necesario completar el formulario con datos personales y elegir la carrera a cursar durante el año académico 2026.

La presentación de documentación se realiza íntegramente en formato digital, siguiendo los lineamientos que indica el instructivo del CBC. Esta modalidad se implementa con el objetivo de simplificar el proceso administrativo.

Las autoridades de la UBA recomiendan revisar con frecuencia la sección de inscripciones, donde se publican actualizaciones oficiales sobre plazos, modalidades y requisitos. Todas las gestiones deben realizarse a través del sitio web institucional.