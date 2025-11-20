En esta noticia Las 5 prendas que sí o sí tenés que lavar con agua caliente

El cuidado de la ropa es fundamental para mantenerla en buen estado y prolongar su vida útil. Sin embargo, no todas las prendas requieren el mismo tratamiento, ya que algunas necesitan un lavado más intenso para eliminar bacterias y manchas difíciles.

Por eso, conocé cuáles son las cinco prendas que siempre debes lavar con agua caliente para desinfectar mejor y potenciar la efectividad de los detergentes.

En primer lugar, las toallas son una de las prendas que siempre deben lavarse con agua caliente . Debido a su uso frecuente y a la humedad que retienen, es fundamental desinfectarlas adecuadamente.

El agua caliente ayuda a eliminar gérmenes y bacterias, asegurando que tus toallas se mantengan frescas y limpias. Además, el calor ayuda a eliminar manchas de productos como jabones o lociones que pueden acumularse con el tiempo.

Las sábanas y fundas de almohada también requieren un lavado con agua caliente. Estas prendas están en contacto directo con la piel y pueden acumular ácaros y otros alérgenos. Además, es recomendable hacerlo al menos una vez a la semana para mantener la higiene adecuada.

Otra de las prendas que se deben lavar con agua caliente es la ropa de cama de los niños, como mantas y pijamas, ya que los menores son más susceptibles a las infecciones y alergias, por lo que es crucial asegurarse de que su ropa esté completamente limpia.

