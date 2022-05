Wall Street rebota pero acumula su cuarta peor performance en la historia

Las acciones en Wall Street abren en verde el jueves. El S&P500 evita el bear market y las acciones siguen incorporando las minutas de la Fed publicadas en el día de ayer.

Los ADR argentinos también abren en su mayoría en verde mientras que los bonos no muestran grandes cambios.

Wall Street en verde

Tanto el Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq operan en positivo el jueves. El Dow Jones avanza 1,5%, seguido por el S&P500 que rebota 1,7%. El Nasdaq, por su parte, es el que más sube, con avances de 2,3 por ciento.

En Europa, las acciones también operan en verde, con ganancias de 1,5% en el caso del Stxx50.

El Ibex35 de Madrid y el CAC40 de Francia son las bolsas que más suben en el viajo continente, con ganancias de 1,4% y 1,8% respectivamente.

En lo que va del año, el Nasdaq retrocede 25%, 15% el S&P500 y 10% en el caso del Dow Jones.



Con 100 días operativos, este es el peor comienzo de año para Wall Street desde 1970, cuando en aquel año el S&P500 llegó a caer 21% en el mismo periodo.

En términos históricos, este es el cuarto peor comienzo de año en la historia de Wall Street.

Las acciones continuaron recuperándose desde los niveles más bajos en más de un año, luego mejores perspectivas respecto de lo estimado en los balances de compañías minoristas.

Macy's Inc. elevó su pronóstico de ganancias debido a que persiste la demanda de productos de alta gama.

Los minoristas de grandes descuentos Dollar Tree Inc. y Dollar General Corp. saltaron después de que cada uno registró ingresos más fuertes de lo esperado y aumentó sus proyecciones

Estos buenos números contrastaron con el pesimismo que se había visto la semana pasada, luego de que WalMart y Target anunciaran números peor de lo esperado.

Por lo tanto, los últimos datos de las compañías reforzaron la confianza en la economía por parte de los inversores, a pesar de las presiones inflacionarias y los problemas en la cadena de suministro.

Además, se conoció que las solicitudes de desempleo fueron 210.000, una disminución con respecto a la semana anterior y más bajas de lo que esperaban los economistas.

analizando las Minutas de la Fed

Los inversores continuaron analizando los datos que dejaron las minutas de la Reserva Federal publicada en el día de ayer.

Los funcionarios de la Reserva Federal discutieron la posibilidad de que la Fed se torne aun más contractiva con mayores tasas de interés con la intención de combatir la inflación, la cual se ubica en su mayor nivel en 40 años.

Según las actas de la reunión más reciente del Comité Federal de Mercado Abierto celebrada a principios de mayo, la mayoría de los responsables de la política monetaria de EE.UU. coincidieron en la necesidad de seguir aumentando la principal tasa de interés de la Fed, establecida en un rango de entre 0,75% y 1%, en un 50% puntos básicos "en las próximas dos reuniones".

Esto coincidiría con el objetivo de la Fed de hacer que las tasas de interés vuelvan a subir "rápidamente" a un entorno neutral, donde no está impulsando ni atrofiando la economía.

Pero los participantes " también señalaron que una postura restrictiva de la política bien puede volverse apropiada dependiendo de la perspectiva económica", señalando la posibilidad de que la Fed tenga que apuntar a un nivel aún más alto de tasas de interés, ya sea por aumentando el ritmo de sus subidas de tipos, alargando su ciclo de ajuste, o haciendo ambas cosas.

El debate de fondo en el mercado sigue siendo si la Fed va a lograr evitar un aterrizaje forzoso en la economía y si en realidad, logrará uno suave.

En ese sentido, las actas resaltaron que "varios participantes comentaron sobre los desafíos que enfrentó la política monetaria para restaurar la estabilidad de precios y al mismo tiempo mantener sólidas las condiciones del mercado laboral".

En declaraciones públicas, Powell prometió seguir endureciendo la política monetaria hasta que el banco central vea señales "claras y convincentes" de que la inflación se está desacelerando y regresando a su objetivo del 2 por ciento.

"Vamos a seguir presionando hasta que veamos eso" , dijo a principios de este mes.

adrs en verde y Bonos sin cambios

Los bonos argentinos no muestran grandes cambios en la jornada de hoy.

Todos los tramos soberanos operan a la baja, con los Globales 2029 y 2030 cayendo 0,2% y 0,12 por ciento.

El tramo medio pierde 0,3% y el largo opera mixto con subas de 0,25% en el Global 2046 pero bajas del 0,07% en el Global 2041.

En un contexto de fuerte castigo para los bonos a nivel global, la deuda argentina no pudo escapar al escenario adverso.



Desde que salieron a cotizar, los bonos argentinos se han desplomado hasta un 45 por ciento.

Recientemente, la deuda volvió a operar en mínimos históricos, con paridades debajo de 30% y con tasas que superan el 34% en el tramo corto de la ley local y cerca del 30% en el mismo tramo de la ley NY.

Agustín Honig, presidente de Adcap Grupo Financiero, considera que el momento de comprar bonos soberanos va a ser cuando se comience a pricear un cambio de régimen.

"Lo veo más para octubre o noviembre. El costo de esperar hoy no es alto. Nadie esta apurado y nadie se va a perder el trade, dados los actuales precios de la deuda. Vemos que los activos locales están baratos dado el potencial que tiene la economía argentina. La deuda está castigada, pero no creemos que el mercado de bonos necesite una nueva reestructuración. Aun así, esperar no te castiga, es decir, no te vas a perder el trade por esperar un mejor momento", afirmó.

Martin Saud, Senior trader de Balanz, agregó que si bien los bonos argentinos se ven baratos, es entendible que no haya tantos compradores debido al contexto internacional y local.

Sin embargo, el especialista de Balanz le ve valor a la deuda para un trade de mediano plazo.

" Vemos oportunidad en estos valores, con un view a 2 o 3 años está barato, pero entendemos que hoy los incentivos a comprar son bastante bajos porque no hay un carry que justifique o un cambio inminente de la situación política y macroeconómica como para que te motive a comprar hoy", comentó.

Los ADR argentinos rebotan y acompañan la dinámica global.

Las subas son lideradas por MercadoLibre que gana 7%, seguido por AdecoAgro y Bioceres con subas de 4,4% y 4 por ciento.

TGS es la única acción que opera a la baja, con una merma de 0,45%