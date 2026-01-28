En esta noticia

Desde el 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo. Esta medida desató la competencia entre las entidades bancarias para captar y retener a los clientes con intereses más atractivos.

Por ello, es necesario que las personas que deseen resguardar sus ingresos de la inflación con esta herramienta financiera conozcan cuáles son las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 28 de enero?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,25 %  $ 11.250 
 Santander 1,9166667 %   $ 9.583,3 
Banco Galicia  2 % $ 10.000 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2,25 %  $ 11.250 
BBVA  2 %  $ 10.000
Banco Macro  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco Credicoop  2,0833334 %  $ 10.416,7 
ICBC 1,9583333 %   $ 9.791,7 
Banco Ciudad  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Bica  2,75 %   $ 13.750 
Banco CMF  2,6875 %  $ 13.437,5 
Banco Comafi  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco de Corrientes  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de Chubut  2,25 % $ 11.250 
Banco del Sol  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco Dino  2,25 %  $ 11.250 
Banco Hipotecario  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco Julio  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Masventas  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco Meridian  2,75 %  $ 13.750 
Banco de Tierra del Fuego  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Voii  2,7708333 %  $ 13.854,2 
Bibank  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,75 %  $ 13.750 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  27 %  30,605 % 
 Santander 23 %  25,586376 % 
Banco Galicia  24 % 26,82418 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  27 %  30,605 % 
BBVA  24 %  26,82418 %
Banco Macro  27,5 %  31,24509 % 
Banco Credicoop  25 %  28,073156 % 
ICBC  23,5 %  26,20389 % 
Banco Ciudad  23 %  25,586376 % 
Banco Bica  38,478377 %  38,478377 % 
Banco CMF  32,25 %  37,47096 % 
Banco Comafi  26 %  29,333398 % 
Banco de Corrientes  27,5 %  31,24509 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  29 %  33,182648 % 
Banco de Chubut  27 % 30,605 % 
Banco del Sol  32 %  37,136653 % 
Banco Dino  27 %  30,605 % 
Banco Hipotecario  27,5 %  31,24509 % 
Banco Julio  26,5 %  29,967773 % 
Banco Masventas  26 %  29,333398 % 
Banco Meridian  33 %  38,478377 % 
Banco de Tierra del Fuego  25 %  28,073156 % 
Banco Voii  33,25 %  38,815683 % 
Bibank  26 %  29,333398 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  33 %  38,478377 % 
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que concluya el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.