Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 3 de abril de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.648,47 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.82%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.45%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en la mayor parte del período, con un par de aumentos intercalados y una estabilidad momentánea. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este viernes, 3 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 364,847 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 729,694 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,824,235 pesos colombianos.