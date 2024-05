Volvió a subir el dólar y el BCRA compró el monto más alto en casi un mes

El Banco Central incrementó el monto de compra de dólares para sus reservas. La entidad adquirió la cifra más alta en casi un mes, en una jornada en la que los dólares paralelos operaron con volatilidad y los activos financieros corrigieron las subas tras el recorte de tasas de política monetaria.

La autoridad monetaria compró u$s 263 millones a través del mercado oficial de cambios, el monto más alto desde el 22 de abril. Así, acumula compras netas de reservas por u$s 1718 millones en lo que va del mes y u$s 16.442 millones desde el cambio de Gobierno.

El saldo positivo contribuyó en el avance de las reservas internacionales brutas. Las tenencias del Central registraron un incremento de u$s 310 millones y finalizaron la jornada en u$s 28.575 millones, según estimó la entidad de manera preliminar.

El resultado se dio, además, en una jornada en la que las cotizaciones financieras del dólar operaron nuevamente en alza. El dólar MEP a través del bono GD30 y el CCL mediante Cedear avanzaron 1,1% y 0,6% para ubicarse por encima de los $ 1062 y $ 1099, respectivamente.

En el mercado informal, el precio de dólar blue mostró cierta volatilidad durante la rueda y terminó sin variación respecto al cierre anterior. Así, quedó en $ 1080 en la punta de compra y $ 1100 en la de venta en las casas de cambio informales.

Bonos y acciones



Por otro lado, hubo correcciones en gran parte de las acciones y bonos en dólares. Los ADR argentinos se alinearon con el desempeño negativo de Wall Street, con bajas de hasta 2,7%, lideradas por Macro. En la plaza local, las acciones cotizaron mixtas, con subas de hasta 5,3% (Transener) y bajas de hasta 2,7% (Telecom).

Los títulos de deuda bajo ley extranjera operaron en baja a lo largo de toda la curva de vencimiento. Las bajas de los Globales en Estados Unidos fueron lideradas por los que caducan en el año 2038, que cedieron 1%, mientras el riesgo país aumentó 19 puntos básicos para ubicarse en 1254 unidades.