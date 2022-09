Teléfono y amagues en el mercado: volvió una herramienta primitiva de contención del dólar

Tras operarse por en torno de los $ 315, el contado con liquidación finalmente ayer cedió bajo presión para cerrar en 308 pesos. Lo llamativo fue que el retroceso de los máximos en el mes lo hizo a contramano de la caída mundial de bonos.

¿Hubo intervención oficial? El BCRA niega cualquier tipo de participación en la operatoria del dólar en la Bolsa, ya sea en la versión MEP como en la del contado con liquidación (CCL).

"Lo que a veces ocurre es que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS el que sale con órdenes de venta y el mercado enseguida se corre", admitió a El Cronista un operador bursátil que ayer por la tarde prefería hablar desde el anonimato.

Las operaciones para el dólar MEP como el CCL ayer fueron por montos poco significativos. Cuando intervienen organismos oficiales, lo hacen en lo que la jerga financiera se denomina "con fichas grandes".

Las compras de dólar en la Bolsa están también restringidas y las últimas víctimas fueron las beneficiadas con el dólar soja a 200 pesos.

En paralelo, depende de la tensión existente en la plaza, hubo contactos directos con los operadores para que no participen de la demanda por el CCL. "En definitiva lo bajan con mínima o nula intervención", concluyó otra fuente del mercado.

Sin fichas grandes

La preocupación central del equipo económico pasa por la brecha cambiaria superior al 100% entre el dólar mayorista y el dólar en la Bolsa.

La expectativa oficial era que, tras el anuncio del visto bueno del FMI a la revisión de las metas al 30 de junio y la puesta en marcha del dólar soja, la brecha cambiaria se ubicara en torno al 70 por ciento. Entre el derrumbe mundial de los mercados y la demanda de CCL de aquellos que liquidaron tenencias de soja con el dólar a $ 200, ello no ocurrió. Más bien, todo lo contrario.

Mientras tanto, el BCRA volvió a tener un saldo a favor -unos u$s 300 millones-, en una jornada en la que el sector del agro ingresó u$s 357 millones bajo el "dólar soja", y en septiembre las compras netas suben a más de u$s 4200, con liquidaciones del agro de casi u$s 6550 millones.

Expectativas de salto

¿Qué puede pasar de ahora en más? El problema para el Gobierno es que, con el fin del dólar soja a $ 200, se anticipó la liquidación de los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Y por el lado de las importaciones, se estuvo postergando la entrega de dólares a empresas con la promesa de hacerlo a los seis meses. Por ello se mantienen elevadas las expectativas de saltos en el tipo de cambio oficial que se traslucen en las operaciones a futuro en el ROFEX.

Dólar qatar

Ayer, el ministro Sergio Massa en su presentación en Diputados anticipó que a mediados de octubre se producirán desembolsos del FMI, del BID y del Banco Mundial que permitirán fortalecer las reservas del BCRA.

El 7 de octubre se reunirá el directorio del FMI que gatillaría los desembolsos.

De corto plazo, la novedad saliente en lo cambiario vendrá del anuncio del denominado "dólar Qatar", que es un nuevo valor para las operaciones que se hagan en moneda extranjera con tarjeta de crédito.

Todo se relaciona: menor pérdida de reservas para el Gobierno, más chances de que el actual esquema cambiario, y la brecha, se mantengan. La batalla por llegar sin saltos al 10 de diciembre del 2023 es prolongada y difícil.

La alternativa más probable es la de desdoblar y aplicar un tipo de cambio de $ 200 (más 35% del impuesto PAIS y 45% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales).

