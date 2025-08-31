¿Sube el dólar tras las elecciones? Qué va a pasar y los "tres errores" económicos del Gobierno, según Melconian

El economista Carlos Melconian advirtió que el dólar está en desequilibrio y explicó por qué "no es libre". Además, vaticinó una corrección inevitable de la divisa tras las elecciones. "Lo que pueda ocurrir antes o después de la elección es un tipo de cambio más alto que este", aseguró.

"La pregunta es si ese desliz puede ir a la inflación. Sí, pero no galopante. No te podés quedar con que haya inflación de un dígito en el segundo año de mandato", aseveró en una entrevista en Radio Milennium.

Para el expresidente del Banco Nación, el actual escenario cambiario no es sostenible: "Este tipo de cambio vigente es de desequilibrio, ese es el problema. Creen que el de enfrente es gil, diciendo que no intervienen. Este tipo de cambio no es libre".

Más allá de que La Libertad Avanza logre buenos resultados, Melconian recalcó que el Gobierno debe "resolver la cuestión cambiaria y monetaria". "Si le va mal, es un problema", alertó.

Carlos Melconian.

Los "tres errores" económicos del plan del Gobierno

Luego, Melconian enumeró tres "errores" en materia económica del Gobierno que, a su entender, comprometen el futuro inmediato.

En primer lugar, mencionó el recorte en áreas sensibles como la educación y la salud. "La parte fiscal es muy útil. Acá no hubo motosierra, hubo una licuación fantástica. El error es meterse con dos mangos con 20 en cuestiones como universidades o el Hospital Garrahan. ¿Querés dar la idea de mano dura? Podés darla, pero acá tenés dos mangos", explicó.

Según su visión, el segundo error tuvo que ver la salida apresurada del cepo, una decisión que generó que en julio los argentinos compraran u$s 5432 millones. "No hay ideología ni libertad de mercado que justifique esto. La libertad de mercado es libertad de precio, no con $1300", cuestionó.

Finalmente, el economista habló de la inflación y de un problema de diagnóstico oficial. "El tercer error fue bajarla demasiado rápido. El país está caro en dólares, es más barato viajar al exterior. Después no pueden decir que la culpa de esto la tienen los empresarios, los bancos y los kukas. El 1 de enero hay que buscar nuevo financiamiento y bajar genuinamente el riesgo país", agregó.

Por último, Melconian consideró que una buena elección del Gobierno "le va a dar tiempo a la política económica" pero que "eventualmente se va a tener que resolver lo cambiario y lo monetario. "Consenso no es abrazarse, es buscar media docena de cosas en una Argentina que va cambiando", concluyó.