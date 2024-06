Sequía pero de dólares: el riesgo país, trabado en 1400 puntos

En esta noticia Contexto complicado

El proyecto de ley de Bases tras la aprobación en el Senado generó una mejora en los papeles argentinos pero el riesgo país se mantiene por encima de los 1400 puntos. ¿Qué pasa?

El Gobierno aún tiene por delante importantes desafíos como la salida del cepo, la acumulación de reservas y la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI. Más a largo plazo, los vencimientos de la deuda en dólares en el 2025 hacen necesario que la Argentina pueda retornar al mercado de crédito internacional.

El BCRA está sufriendo una sequía de divisas en lo que va de junio. "En junio el Banco Central casi no compró dólares en el mercado cambiario, a diferencia de meses anteriores en que compraba más de u$s 3000 millones por mes. Ahora que necesita urgentemente aumentar reservas y no lo está logrando y es un problema", destaca el último informe de Econviews, dirigida por Miguel Kiguel y Andrés Borenstein.

"La correlación entre el riesgo país y las reservas del BCRA es directa y alta", explicó a El Cronista el jefe de mesa de un banco extranjero. Tiene lógica: más allá del equilibrio fiscal, el Gobierno necesita dólares para hacer frente a los vencimientos de la deuda que se avecinan en el 2025.

En julio el Tesoro debe afrontar vencimientos por la deuda restructurada, con serios errores, por Martín Guzmán en el 2020. Nunca esa restructuración le permitió a la Argentina ser sujeto de crédito nuevamente en los mercados internacionales.

Ahora vencen u$s 2000 millones con la primer amortización de capital de un papel emblemático para los ahorristas argentinos, como el. AL30.

En marzo ya el propio Luis Caputo se ocupó de aclarar que el país ya contaba con los dólares necesarios para hacer frente a este vencimiento.

Tampoco el país tendría inconvenientes con los vencimientos de enero de estos papeles. Pero el riesgo país, en definitiva la capacidad de pago de la deuda, está en función de las reservas del BCRA.

Que no baje de los 1400 puntos refleja la desilusión de inversores respecto de la acumulación de divisas del BCRA en plena liquidación de dólares de la cosecha de soja.

Contexto complicado

Hay que consignar que el contexto internacional no está ayudando dado que el dólar en Brasil pasó de 5 a 5,4 reales en tres semanas. México plantea dudas tras las elecciones presidenciales y la ansiada baja de tasas en Estados Unidos nunca llega.

Cómo incidió la Ley Bases en la imagen de Milei y qué apoyo tiene hoy la dolarización

Esta semana habrá definiciones respecto de la ley Bases. Fuentes de la Cámara de Diputados aseguraron a este diario que se insistirá con el impuesto a las Ganancias y los cambios en el de Bienes Personales.

No hay margen para mayores modificaciones respecto de lo aprobado en el Senado. El proyecto de ley RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) se mantendrá tal cual como fue aprobado en la cámara Alta mientras que lo mismo sucederá con el blanqueo y la moratoria.

Chances

¿Es posible que baje el riesgo país significativamente antes del levantamiento del cepo? Es muy difícil. Hay una suerte de cansancio en el mercado respecto al régimen actual y la necesidad de que se vaya ya a una normalización de la plaza cambiaria.

Lo que se viene es previsible: tasas de interés reales positivas, por encima de la inflación. Tampoco pueden ser muy positivas, porque el stock de deuda en pesos es elevado y generaría dudas sobre su sostenibilidad.

Las grados de libertad del Gobierno, fruto de la herencia dejada por la anterior administración, son limitados.

Al menos los datos de inflación que se están conociendo son bajos, con la tercer semana de junio en equilibrio de precios en supermercados. Esto da margen para que el nivel absoluto de las tasas en pesos que pague el Tesoro no sean altos.

Se está ya en tiempos de sintonía fina. Bisturí. No motosierra.