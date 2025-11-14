Los soberanos en dólares se encaminan a cerrar la semana con una rueda mixta, más defensiva que expansiva, en un mercado que vuelve a mostrar selectividad y, se podría decir que “algo de fatiga” tras la escalada reciente.

No se ve una corrección profunda, pero sí se trata de un día en el que donde conviven dos dinámicas muy claras: los Globales aflojan y los Bonares sostienen mejor el tono. Así, el riesgo país sigue arriba de los 620 puntos básicos.

La parte corta y media de la curva ley extranjera opera con bajas moderadas de entre -0,1% y -0,3% en el GD29, GD30 y GD35, mientras que los tramos largos vuelven a mostrar algo más de debilidad, con rojos que rondan el -0,4%.

No hay venta agresiva, pero sí un desliz que parece lógico después de varias ruedas en terreno positivo. La foto del día es un mercado algo más frío y con menos volumen, algo esperable luego de un jueves volátili en Wall Street.

El comportamiento vuelve a ser mejor que el de los Globales. El AL29 y el AL30 marcan avances leves de hasta +1% mientras que los tramos largos (AL35, AL41) ostentan una beta más alta y sostienen subas del +1,3% al +1,8%. Las paridades no muestran estrés y los rendimientos siguen comprimidos.

La semana parece dejar una señal clara: el spread entre Bonares y Globales, que solo se justifica en episodios de riesgo extremo, volvió a achicarse y tiende a converger.

El mercado empieza a poner precio a un escenario de mayor normalización, aunque mira de reojo la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria, el talón de Aquiles del programa económico.

ADR y acciones

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street vuelven a ceder. Sucede que se extiende el sell off en esa plaza en medio de un desarme del “trade” de la inteligencia artificial.

Las acciones argentinas en Nueva York caen más de 3% y encabeza la lista Banco Macro (-3,1%); Grupo Financiero Galicia (-3,1%) y Telecom Argentina (-2,5%).

En la plaza local, el S&P Merval lucha por mantener la nota positiva con la que abrió la sesión. En el Panel Líder es rueda más verde que roja aunque por momentos la tendencia pasa a mixta. La acción que más sube es Aluar (+4,5%) y la que más cae es Banco Macro (-2,6%).

En Wall Street, la doble Nélson

Las acciones vuelven a caer. La corrección de las big tech profundiza la incomodidad con las valuaciones del trade de inteligencia artificial. El Dow abre la rueda con un recorte de casi 400 puntos, el S&P y Nasdaq recortan 0,5 y 0,4% respectivamente.

En su GS MORNING, Goldman Sachs explicó esta mañana que el mercado recibió un doble golpe: el desarme del trade de IA —uno de los más apetecidos del año— y un tono cada vez más duro por parte de la Reserva Federal (FEd).

“No es habitual ver acciones abajo y bonos abajo al mismo tiempo, sin el “paracaídas” de las tasas, justo cuando el sector tecnológico está bajo presión. Ese cóctel convirtió lo que venía siendo una venta concentrada y rotacional en un movimiento más correlacionado y amplio”, dice el reporte.

Entonces, ¿qué pasa con la IA?

Los problemas de fondo ya son parte del consenso. Las dudas sobre Oracle, la dependencia de deuda y el ensanchamiento de los CDS ya están socializadas, dice Goldman. Más allá de los chips y la energía, el capital aparece como el nuevo limitante para la ambición de crecimiento del sector.

“Hay un punto en el que castigar a los grandes gastadores (ORCL/CRWV/META) deja de ser sostenible: Si la inversión se pone en riesgo, las expectativas de crecimiento de los “picks and shovels dejan de estar bien valoradas”, señala el informe.

Los nombres periféricos o con más apalancamiento son los que peor funcionan, “lo que explica los desplomes de NEO y de los jugadores multicloud”, explica el banco de Wall Street.

El posicionamiento está extremadamente cargado. El trade de IA está en todos lados. “Ha sido la única narrativa global nítida y ya abarca chips, industriales, utilities… todo. A esto se sumaron factores que golpearon el sentimiento más por percepción que por representar riesgos estructurales”, agrega.