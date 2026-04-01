El dólar presenta una cotización de 17.84 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 1 de abril de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.55% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.93 pesos y un mínimo de 17.91 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.41%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.03%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento moderado en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles más bajos. La estabilidad fue escasa, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.63%, superando la volatilidad anual del 8.85%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores del mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".