Tras las elecciones de octubre, se abrió el mercado para las empresas argentinas. Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) anunció este jueves la colocación de la Serie I de su Fideicomiso Financiero “AySA I”. Logró captar el monto máximo previsto de $ 30.000 millones.

La licitación pública despertó un fuerte interés en el mercado de capitales, con ofertas recibidas por un total de $ 61.257.088.000, lo que representó una sobresuscripción superior al 100%.

La emisión de estos Valores de Deuda Fiduciaria (VDF), que se realizó bajo el Programa Global “SECUVAL III”, cerró con un Margen Aplicable de 6,80% nominal anual sobre la tasa TAMAR. Los títulos cuentan con una calificación de riesgo AA+sf(arg) con perspectiva estable otorgada por FIX SCR.

El objetivo primordial de esta operación es el fortalecimiento del capital de trabajo de la compañía y permite anticipar ingresos futuros para asegurar la sostenibilidad operativa y la calidad del servicio que AySA presta a 15 millones de usuarios.

El activo fideicomitido consiste en la cesión pro solvendo del 100% de los derechos de cobro de flujos futuros originados por el pago de servicios de AySA mediante tarjetas de crédito y débito seleccionadas (Visa y MasterCard) a través de canales electrónicos y telefónicos.

Hitos destacados de la colocación:

Amortización: El capital se cancelará en 12 cuotas mensuales y consecutivas (11 cuotas del 8,33% y una final del 8,37%).

Sin Aval del Tesoro: El instrumento se destaca por no requerir garantías ni avales del Estado Nacional, operando de forma autónoma mediante la cesión de activos propios.

Transparencia: La colocación fue liderada por Balanz (Organizador, Colocador y Agente de Liquidación) y Banco de Valores S.A. (Fiduciario, Emisor y Colocador), bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“Este resultado ratifica la excelente recepción de AySA en el mercado de capitales y la eficiencia de la estructura financiera propuesta. Lograr un financiamiento de esta magnitud sin recurrir al endeudamiento bancario tradicional mejora la valuación de la empresa y aporta previsibilidad financiera”, destacaron desde la compañía.

La fecha de emisión e integración de los valores está prevista para el próximo viernes 19 de diciembre de 2025.