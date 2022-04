"Salió mal": la historia del gigante de Wall Street que apostó fuerte por Netflix y perdió cientos de millones

Uno de los inversores más conocidos del mundo, Bill Ackman, abandonó su participación en Netflix luego de perder más de $ 430 millones en su inversión en menos de tres meses.

Pershing Square Capital Management, el fondo fundado por Ackman, dijo el miércoles que había vendido sus participaciones en Netflix después de que el pionero de la transmisión de TV informara una caída inesperada en los suscriptores en el primer trimestre y proyectó una caída aún más pronunciada en el actual .

Las acciones de Netflix cayeron un 35% a 226,19 dólares al cierre en Nueva York, lo que las convirtió en las de peor desempeño en el S&P 500 este año.

QUÉ LE PASÓ A ACKMAN, EL MÍTICO INVERSOR QUE PERDIÓ MILLONES POR NETFLIX

Pershing Square comenzó a comprar acciones de Netflix el 21 de enero, el día en que la acción se desplomó un 25% debido a una débil previsión de crecimiento de suscriptores, junto con una venta más amplia de acciones tecnológicas ante el aumento de la inflación y de los tipos de interés.

Información brindada por el sitio Business Insider revela que la compañía Pershing Square " compró unos 3,1 millones de acciones de Netflix en sólo cuatro días de cotización a finales de enero , asegurando una participación del 0,7% por valor de 1.100 millones de dólares en ese momento".

"El último desplome de las acciones de la empresa de medios de comunicación ha reducido el valor de la posición del fondo de cobertura a unos 700 millones de dólares, lo que supone un descenso de aproximadamente el 36% ", indicó BI.

Así, con la compra inicial de enero, Ackman se había convertido en uno de los 20 mayores accionistas de Netflix este año, comprando después de que las acciones ya habían comenzado a caer debido a las preocupaciones sobre su base de suscriptores.

En su carta a los accionistas del miércoles, Ackman dijo que su fondo en general bajó un 2% en 2022 . Dijo que aprendió de los errores del pasado para salir temprano de las malas apuestas y que redistribuirá el dinero de la venta de acciones de Netflix a otras oportunidades.

LAS OTRAS PÉRDIDAS DE ACKMAN

Netflix no es la primera gran pérdida para el inversionista multimillonario. Ackman admitió la derrota en una posición corta en Herbalife Ltd. después de una pelea con Carl Icahn, y acumuló una pérdida de $ 4 mil millones en su apuesta equivocada en Valeant Pharmaceuticals International Inc.

Sin embargo, Ackman logró mejorar su fortuna en los últimos años, incluidos años récord consecutivos de rendimiento en su fondo de cobertura con sede en Nueva York en 2019 y 2020.

EL FUTURO DE NETFLIX

Netflix, la "N" en las denominadas acciones FAANG -Facebook (Meta), Apple, Amazon, Netflix y Google- de tecnología que generó gran parte de la euforia del mercado en los últimos años, es ahora el ángel caído de ese grupo.

La compañía que promovió éxitos como "La Casa de Papel" o "Squid Game", desechó su viejo libro de jugadas y está buscando nuevas formas de aumentar los ingresos.

