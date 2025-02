Premian una operación de financiamiento por u$s 700 millones

Telecom Argentina fue reconocida con el premio Corporate Liability Management of the Year por LatinFinance por su exitosa operación de financiamiento por u$s 500 millones a siete años, realizada en julio de 2024.

El premio destacó no solo la magnitud de la transacción, que incluyó el canje de bonos con vencimiento en 2026 y la recompra de bonos con vencimiento en 2025, sino también el fortalecimiento de su perfil de deuda para dar continuidad al plan de inversión en infraestructura.

Gabriel Blasi, CFO de Telecom.

Luego de la emisión original, Telecom reabrió en octubre 2024 la emisión y obtuvo u$s 200 millones adicionales.

"Buscamos posicionarnos como una empresa regional, líder en soluciones tecnológicas, que nos permita acceder a los mercados, ofreciendo una alternativa atractiva para los inversores", señaló Gabriel Blasi, CFO de Telecom Argentina.

La firma encara una transformación de ser una telco tradicional a una "techco" regional, de la cual su solidez financiera es pilar clave.