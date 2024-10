Por qué el riesgo país ya está por debajo de los 1200 puntos

El plan económico va sumando adeptos en el mercado financiero: la escasez de pesos es lo que presiona al dólar a la baja y en definitiva hizo reducir la brecha a niveles del 20%. La demanda de pesos va en aumento, y la base monetaria muestra un incremento de apenas 3,3% en 30 días. En un contexto internacional más amigable, el riesgo país mostró un fuerte descenso 1,5% con un cierre a 1.188 puntos.

¿Cuál es el límite para el dólar y los bonos argentinos? Si se observa el rendimiento de papeles emblemáticos como el AL30, se llega a la conclusión que hay márgenes para mayores subas. Rinde casi 20% anual en dólares, lo que es atractivo en un contexto en el que difícilmente, casi imposible, en la gestión de Javier Milei haya incumplimientos en los pagos.

De hecho, el equipo económico ya depositó el pago de intereses en el Bank of New York para el vencimiento de enero de los bonos en dólares mientras que ya tiene cerrado con bancos un "repo" o préstamo con garantía por u$s 3.000 millones. En realidad, fuentes del Palacio de Hacienda destacan que "ya están asegurados los dólares para los pagos de la deuda de todo el 2025".

Incluso los más optimistas en el mercado destacan que la Argentina podría volver al mercado de crédito internacional en el segundo trimestre del 2025. La colocación del Grupo Financiero Galicia en el exterior la semana pasada avaló esa impresión. "A través de un novedoso bono bullet a cuatro años, captó u$s 325 millones a un 7,875% de rendimiento hasta el vencimiento, sentando un nuevo precedente para las emisiones de las corporaciones argentinas. Un acuerdo absolutamente sorprendente, teniendo en cuenta que superó a todos los jugadores vinculados a Vaca Muerta y a cualquier generador directo de dólares que lo precedieron" destacó un informe de Portfolio Personal Inversiones ayer.

"Debemos admitir que nos sorprendió la noticia, dado que, como dijimos en su momento, no podíamos ver ese resultado a menos que el sentimiento alcista hacia Argentina fuera excepcionalmente fuerte. Aparentemente, el impulso es poderoso" agregó.

Contexto ayuda

El contexto internacional ayudó ayer. El S&P 500 aumentó 1%, el Nasdaq creció 1,45%, mientras que el Dow Jones avanzó 0,4%. La tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajó a 4,02%. El crudo WTI cayó en un 4% llegando a un precio de 74 dólares por barril, pero la tonelada de soja cayó 1,7% a 373,4 dólares.

De corto plazo, los inversores mirarán la licitación de deuda que hará el Tesoro Nacional. La clave pasará por el debut de los Boncap, los bonos capitalizables a tasa fija en pesos. Puede haber una alta demanda en estos papeles en función de las perspectivas cambiarias, aliviadas, que existen entre los inversores. Mañana será el "super jueves" de la inflación: se conocerán los datos de septiembre por la mañana en Estados Unidos y a las 16 horas en Buenos Aires. SI el dato del INDEC se acerca al 3% puede generar más confianza en la marcha del Plan Caputo.

"Las primeras etapas del plan de estabilización, que abarcan un diseño estructural más favorable al mercado y la lucha contra un viejo enemigo, la inflación, parecen ir en la dirección correcta y con resultados razonablemente buenos hasta ahora. Los mercados siguen aplaudiendo estos cambios (anclajes), pero ahora las compensaciones de esta estrategia no solo son más claramente visibles, sino que también se manifiestan en otras partes de la economía a través de los costos sociales y la menor popularidad del Gobierno. Otro buen ejemplo de estas compensaciones es cómo el crecimiento sigue siendo moderado" destacó un informe del HSBC sobre América Latina.

"Faltan pesos" es el comentario en las mesas de dinero. El que los necesita, vende dólares. Simple.