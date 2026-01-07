El plazo fijo continúa siendo una opción confiable para quienes buscan rentabilidad sin asumir grandes riesgos. Con tasas que varían entre bancos y se ajustan mes a mes, esta herramienta de ahorro se mantiene vigente en la planificación financiera de millones de argentinos.

Además de la tasa nominal, es importante considerar el plazo, el tipo de depósito y la evolución de la inflación. Estos factores permiten evaluar si conviene optar por uno tradicional o por uno ajustado por UVA, que ofrece protección frente a la suba de precios.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 7 de enero?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 1,9583333 % $ 9.791,7 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,75 % $ 8.750 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,8333333 % $ 9.166,7 BBVA 1,75 % $ 8.750 Banco Macro 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,7083334 % $ 8.541,7 Banco Bica 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco CMF 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Comafi 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco de Corrientes 2,125 % $ 10.625 Banco de la Provincia de Córdoba 2,25 % $ 11.250 Banco de Chubut 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco del Sol 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Dino 2 % $ 10.000 Banco Hipotecario 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Julio 2,0416666 % $ 10.208,3 Banco Masventas 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Meridian 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,3333333 % $ 11.666,7 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,3333333 % $ 11.666,7

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 23,5 % 26,20389 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 21 % 23,143932 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 22 % 24,359658 % BBVA 21 % 23,143932 % Banco Macro 23,5 % 26,20389 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 20,5 % 22,540163 % Banco Bica 31,88805 % 31,88805 % Banco CMF 28 % 31,88805 % Banco Comafi 23 % 25,586376 % Banco de Corrientes 25,5 % 28,701863 % Banco de la Provincia de Córdoba 27 % 30,605 % Banco de Chubut 23,5 % 26,20389 % Banco del Sol 26,5 % 29,967773 % Banco Dino 24 % 26,82418 % Banco Hipotecario 23,5 % 26,20389 % Banco Julio 24,5 % 27,447265 % Banco Masventas 22 % 24,359658 % Banco Meridian 28 % 31,88805 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 28 % 31,88805 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 28 % 31,88805 %

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los ahorradores depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la chance de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: