Mantienen al dólar CCL debajo de $ 500 a la espera del dato de inflación

La semana financiera comenzó con el dólar operándose "sub 500" en todas sus vertientes, desde el blue al MEP y el "contado con liqui".

El Banco Central volvió a vender dólares de las reservas y ya lleva casi u$s 200 millones en junio



Esta última alternativa cotizó nuevamente por encima de esa barrera, pero de la mano de la intervención oficial CCL bajó a $ 496 y cerró orillando los 498 pesos.

La atención de los operadores está centrada en el dato de inflación de mayo que se conocerá mañana pero hoy se conocerá la de Estados Unidos, con impacto directo en Wall Street y la cumbre de la Reserva Federal que comienza en Washington.

¿Es sostenible esta barrera en $ 500 para las diferentes alternativas del dólar? Un operador que prefirió el anonimato destacó a El Cronista que "siempre las cotizaciones se mantienen unas semanas planchadas y luego pegan un salto brusco; no debería faltar mucho para ese salto".

Teniendo en cuenta que la inflación mensual se acerca al 9%, solamente por acompañar la evolución de los precios deberían trepar $ 40 cada 30 días.

Argentina recurre al FMI en un último intento por evitar la devaluación



En otro carril se mueve el dólar oficial con el BCRA manteniendo subas mensuales a un ritmo del 90% anual.

Ayer perdió u$s 44 millones en las intervenciones en el MULC (el Mercado que no es Único, ni Libre de Cambios) y en las últimas 5 ruedas se sacrificaron u$s 280 millones en reservas.

Ese monto está inflado por el pago que hizo Córdoba de un vencimiento de deuda, de cerca de u$s 150 millones el viernes último.

Ayer los futuros del dólar oficial en el Rofex operaron negativos en todos sus contratos, retrocediendo hasta 1,45% los que se pactaron a enero del 2024. El cierre fue en los mínimos de la jornada.

Otro carril útil para medir las expectativas del mercado es la plaza de títulos públicos.

Los papeles en pesos tuvieron una rueda con la curva CER operando en positivo en el tramo corto mirando el dato de inflación de mayo que difundirá el Indec mañana y las expectativas ahora en torno al 150% de suba de los precios minoristas para todo el 2023.

Para los papeles que vencen en el 2024, los rendimientos trepan a la inflación más un adicional de 13,5%. En cuanto a los bonos globales, hubo nuevas alzas de cerca del 1,5% promedio de la mano de los papeles emergentes en un contexto positivo.

El mercado se anticipa al fin del ciclo de alzas de tasas de la Reserva Federal, en función del dato de inflación minorista que se difundirá hoy en EE.UU.

Qué bombas de tiempo explotarán y cuáles se pueden desactivar



Una amenaza al rumbo actual de mercados es la negociación con el FMI. La semana próxima operan dos vencimientos por cerca de u$s 2.600 millones de los cuales en las reservas sólo existen cerca de u$s 1.600 millones en DEG (la unidad de cuenta del FMI).

Seguramente el BCRA no girará los u$s 1.000 millones restantes. A partir de entonces, comenzarán a correr los tiempos que marca el estatuto del organismo internacional, a la espera del éxito, o no, de las negociaciones actuales del Ministerio de Economía con el staff del organismo.

Desde el Gobierno, se muestran optimistas en las negociaciones, algo que contrasta con la información procedente de Washington.

A medida que se acercan las PASO, las encuestas ganan peso en las decisiones de inversión. La primer fecha clave es el sábado 24 con el cierre de listas para luego llegar a las temibles PASO, del 13 de agosto.

La incertidumbre se traslada al mercado con el recuerdo fresco en la mente de los operadores de lo sucedido en 2019 cuando el triunfo de Alberto Fernández gatilló la mayor caída bursátil en un sólo día. ¿Puede repetirse?

No en esa magnitud, pero la desconfianza de los inversores en las encuestas y la posibilidad de que esa incertidumbre se traslade al 22 de octubre, fecha de las elecciones generales, hace que todo sea cautela. Sólo las compras se mueven en función de los mercados internacionales. Lo doméstico, aún da miedo.