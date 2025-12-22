Se desplomaron las tasas en pesos: por qué es una buena noticia para las acciones y qué papeles elegir

Los bonos cotizan en máximos. Esto implica que la tasa de los bonos se encuentra en mínimos, por lo que también se desplomó el riesgo país.

Los avalistas ven clave al anuncio en la compra de dólares y la acumulación de reservas. Recomiendan bonos en dólares de cara a un verano cargado en materia legislativa.

Rally a máximos y baja del riesgo país

Tras el resultado electoral, los bonos soberanos locales mostraron una fuerte suba, alcanzando máximos históricos.

Esto hizo que el riesgo país se hunda a niveles de 560 puntos, regresando a los mínimos de enero.

El hecho de que los bonos se encuentren en máximos, esto implica a su vez, que la deuda está operando con sus menores niveles de tasas desde que salieron a cotizar.

Gracias al rally, toda la curva soberana argentina se desplazó a la baja y los rendimientos de los bonos son los más bajos desde la reestructuración del ex ministro de economía, Martín Guzmán.

Actualmente, el tramo corto de la curva de Globales opera con tasas de 8% en el Global 2029 y de 8,9% en el Global 2030.

En el tramo medio y largo, el Global 2035 y 2038 rinden 10%, al igual que el Global 2041 y 2046.

Es decir, hoy toda la curva se encuentra en niveles de 10% o menos.

Existieron distintos factores que empujaron al alza a los bonos.

Entre ellos se destacan el hecho de que el Gobierno anunció un cambio en el actual esquema cambiario, dentro del cual también incluyó un plan para comprar divisas.

El Gobierno estima que, con el nuevo esquema planteado, se podrán comprar entre u$s 10.000 millones a u$s 17.000 millones.

De esta manera, si el Gobierno acumula dólares, los riesgos de default son menores y por ende, el mercado le exige menos tasa a la deuda, haciendo que baje el riesgo país y que la curva se siga desplazando a la baja.

Además, el mercado observa que los dólares que el Gobierno pueda comprar puedan finalmente quedar en las arcas publicas ya que la reciente colocación de deuda en dólares permite pensar que Caputo podrá utilizar al mercado de capitales como via de financiamiento.

Es decir, los inversores esperan que el Gobierno sea capaz de rollear sus vencimientos en el mercado, reduciendo también el riesgo de la deuda soberana.

Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, detalló que la emisión de deuda en dólares y el hecho de que los bonos hoy operen con tasas de un digito tras el anuncio de la decisión del BCRA de comenzar un proceso de acumulación de reservas son noticias que ayudan a aportar sostenibilidad a este tipo de instrumentos.

Hacia adelante, Benítez detalló que la expectativa es que, con este nuevo enfoque, se pueda destrabar alguna operación financiera que alcance para afrontar los pagos de deuda de enero sin necesidad de tener que volver a recurrir al swap del tesoro de Estados Unidos.

“Si esto se logra, la deuda local puede entrar en un sendero de optimismo más marcado que le ayude a seguir bajando el riesgo país. En ese caso el valor seguirá estando en el tramo largo y eventualmente en la parte corta Ley Argentina”, dijo Benítez.

La emisión de deuda fue bien vista por el mercado ya que el Gobierno podo colocar un nuevo bono en el mercado local al 9,2% a 2029, emitiendo u$s 910 millones.

Además, el Tesoro ha comenzado a acumular reservas por aproximadamente u$s 2000 millones de dólares en las últimas dos semanas.

Esto favoreció una comprensión del riesgo país, alcanzando nuevos mínimos.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, coincidió en que uno de los drivers más importantes sobre la deuda local estuvo relacionado con los recientes anuncios cambiarios y monetarios.

“El mercado quería señales concretas de acumulación de reservas y allí estuvieron, impulsando los precios de los bonos como era de esperarse. Ahora, la incógnita pasa por cómo será el ritmo de acumulación y si hay o no más operaciones de deuda que permitan reducir las necesidades de dólares de corto plazo”, dijo Franco.

Hacia adelante, Franco entiende que sigue habiendo espacio para mayores bajas del riesgo país, el cual opera actualmente en la zona de 550-560, y en niveles similares a los de julio de 2018.

“Creemos que, de haber novedades adicionales respecto a fuentes de financiamiento, el Riesgo País podría seguir cayendo hacia niveles compatibles con la vuelta a los mercados internacionales”, dijo.

Reacción tras el upgrade

Un dato que viene a poner en contexto el actual escenario para los bonos fue la reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina.

En una decisión de impacto para el mercado financiero, S&P Global Ratings subió la calificación de crédito soberano de Argentina, modificando la nota de la deuda en pesos a ‘CCC+/C’ y la nota de deuda soberana en moneda extranjera a largo plazo a ‘CCC+’ desde ‘CCC’. A la vez, mantuvo en ‘C’ la nota en el corto plazo.

Este cambio se dio luego de la colocación de deuda del AN29, aunque el impacto en el mercado fue bastante limitado.

Los bonos no mostraron euforia tras el dato, aunque mantuvieron su tendencia alcista.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) resaltaron que no se evidenció una euforia tras la mejora de calificación crediticia de S&P Raitings en los bonos soberano.

“No sorprende que la mejora en la nota no haya despertado mayor euforia. Si bien el upgrade representa una señal positiva, estas decisiones suelen llegar con un rezago considerable respecto de la dinámica de mercado. De hecho, con esta suba, la calificación soberana apenas retorna al nivel observado durante el proceso de reestructuración de deuda de 2020, bajo la gestión de Martín Guzmán”, detallaron.

Más allá de los movimientos diarios, los Globales cerraron la semana pasada de manera muy sólida.

Desde PPI destacaron que el principal catalizador fue el comunicado del Banco Central sobre el nuevo esquema económico que regirá a partir de 2026, el cual trajo varias señales positivas para el mercado.

“Con la reciente suba d ellos bonos, el país se encuentra cada vez más cerca del umbral de colocación en el exterior. Los bonos cortos Ley NY rinden 8,5% promedio, y el tramo largo apenas por debajo del 10%”, explicaron.

Oportunidades en los Globales

Las claves hacia adelante estarán relacionadas con la agenda legislativa y en el plano político.

El mercado mira con atención los avances de las leyes fundamentales del gobierno que apunten a los cambios estructurales.

A su vez, la ley de presupuesto es clave también ya que dentro de ella se incluye la refinanciación de la deuda en el mercado internacional.

El proyecto de Presupuesto 2026 obtuvo media sanción y el Gobierno anticipó que, en caso de no introducirse modificaciones en el Senado, avanzará con el veto al considerar que la iniciativa compromete el objetivo de déficit cero.

En particular, tras el traspié en la derogación de las leyes de discapacidad y financiamiento universitario.

Respecto a la reforma laboral, el Senado logró emitir dictamen de comisión tras intensas negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich.

No obstante, el tratamiento en el recinto fue postergado hasta el 10 de febrero de 2026, dejando abierta la puerta a nuevas modificaciones mientras se buscan mayores consensos entre los distintos bloques y sectores sociales, en un contexto marcado por la reciente y polémica discusión del Presupuesto 2026 en Diputados.

En este entorno, y dado el rally reciente de los bonos, los analistas mantienen una visión constructora sobre la deuda local.

Alejo Rivas, Estratega en Balanz, afirmó que se mantiene optimista sobre los bonos soberanos locales en dólares.

“Seguimos posicionados en deuda soberana y, aun con la curva ya por debajo del 10%, creemos que todavía hay valor en extender duration”, dijo.

En cuanto a su bono preferido, Rivas destacó particularmente el GD41.

“En nuestra opinión, ofrece mayor upside si la curva continúa comprimiendo hacia niveles compatibles con un crédito B-. Parte importante del rally que esperábamos ya se materializó, pero vemos margen adicional apoyado en un ancla fiscal que se mantiene firme, un contexto político algo más favorable el próximo año y la expectativa de acumulación de reservas y avances en reformas”, puntualizó.

Por su parte, Juan Barboza, Gerente de Research Mariva, indicó que desde la compañía mantienen una posición sobre-ponderada en bonos soberanos.

“El anuncio del banco central de que comenzará a comprar divisas en el mercado cambiario en 2026 para reconstituir las reservas internacionales netas representa una señal política constructiva y contribuye a calmar las preocupaciones de los inversores”, dijo Barboza.

“Junto con las reformas estructurales en curso, estas medidas deberían impulsar una mayor compresión del riesgo soberano, actualmente en 559 puntos básicos. En un escenario a tres meses en el que la curva soberana se normaliza a una calificación crediticia B- (con rendimientos cercanos al 8%), los bonos GD35 y GD41 ofrecen el mayor potencial de crecimiento, en torno al 12%”, sostuvo Barboza.

Ley local vs. ley internacional

Pese a las mejoras en los bonos, se sigue notando un diferencial de tasa entre los bonos de legislación local e internacional.

La curva de bonos soberanos de ley internacional opera con una tasa inferior respecto de la de ley local, haciendo que el spread por legislación se mantenga elevado.

Los mayores diferenciales se concentran en el tramo corto de la curva.

El spread entre el AL29 y el GD29 es de 339 puntos básicos, mientras que en los bonos a 2030 es de 234 puntos básicos.

En cambio, en los bonos a 2035 y 2038, el spread es de 35 y 67 puntos básicos respectivamente, siendo neutro en los bonos a 2041.

Dado este escenario de la deuda, los analistas de Facimex Valores consideran que existen oportunidades en los Bonares, por encima de los Globales ya que entiende que los spreads por legislación en el tramo corto lucen muy elevados.

Tomando precios MEP, ayer el spread por legislación entre AL29-GD29 y entre AL30-GD30 en 201 puntos básicos. Por su parte, los spreads entre Bonares y Globales del tramo largo comprimieron con fuerza desde la elección y se consolidaron abajo de los 50pbs.

Desde Facimex Valores entienden que, con el programa de acumulación de reservas, creemos que los Bonares cortos deberían acoplarse a los Globales cortos y, consecuentemente, el spread por legislación en los 29’s y 30’s debería tender a ser mucho más bajo.

Por lo tanto, ven valor en rotar hacia los Bonares del tramo corto hacia el AL29 y AL30.

Por su parte, Franco sigue viendo valor en los títulos locales, con mayor atractivo en los Globales más largos.

“Mantenemos como top picks a GD35 y GD41, papeles que experimentaron una fuerte compresión de spread tras los anuncios, llevando a toda la curva de Globales a operar debajo de 10%”, indicó.

Ya sea para una legislación o la otra, los analistas siguen viendo importante la dinámica en la compra de dólares del equipo económico.

Los analistas de Max Capital indicaron que, dada la reciente baja del riesgo país, toda la curva soberana denominada en dólares Ley NY se encuentra operando en simple dígito.

“Creemos que en caso de que el gobierno pueda iniciar un proceso de acumulación de reservas, así como llevar adelante los distintos proyectos de ley en el congreso con las reformas económicas, hay espacio para seguir viendo una compresión de spreads. También será de especial importancia las oportunidades que pueda aprovechar el tesoro para conseguir el mayor porcentaje de rollover posible, tal como lo hizo con la última emisión del nuevo bono AN29”, dijeron.

En ese sentido, resaltaron que, “en caso de materializarse estas condiciones, el tramo de la curva qué mayor retorno potencial podría ofrecer es definitivamente la parte larga, específicamente en los Globales 2035 y 2041”.