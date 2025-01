Los bonos ahora rinden hasta 12% en dólares por el efecto "DeepSeek": ¿hay que comprar?

Pudo ser peor: los bonos argentinos cedieron casi 1% ayer en una jornada marcada por el tsunami proveniente de Nueva York con la aparición de la startup china DeepSeek que jaqueó a todas las compañías tecnológicas.

El impacto en la plaza local se sintió fuerte ya en la apertura pero el cierre encontró a los diferentes títulos alejados de los mínimos del día.

El GD29 clausuró la rueda a u$s 70,60 con caída de 0.84% y su rendimiento trepó a 12,1% anual. El emblemático GD30 cedió a u$S 66,24 con baja de 0,47% y rendimiento de 11,9%. Su hermano menor, de legislación argentina, el AL30 retrocedió a u$s 65,80 con pérdida de sólo 0,23% y una tasa de retorno a 12,3%anual.

Los que más sufrieron fueron los papeles al 2038: el GD38 perdió 0,9% y rinde ahora 11% anual mientras que el AL30 perdió 1,2% y pasó a ofrecer un retorno de 11,7%.

La sensación en el mercado era que había que resistir el embate, dado que las órdenes de venta no estaban gatilladas por factores locales. Tampoco lo de DeepSeek tenía relación con la economía norteamericana ni afecta las expectativas sobre el rumbo de las tasas por parte de la Reserva Federal.

"Consideramos que es parte de un argumento que el mercado necesitaba para tomar ganancias luego de alzas más que abultadas, volviendo a considerar la relevancia de los indicadores que mostraban a las compañías de tecnológicas con proyecciones de crecimiento excesivas para el ojo de parte del mercado", destacó Aurum Valores en su clásico informe al cierre de las operaciones.

Equilibrio

La semana pasada los bonos en dólares se habían mantenido casi en equilibrio con recomendaciones como las de Proficio que en otro informe destacó que "noticias positivas como la mejora en la calificación de Moody's, la potencial mayor liquidación del agro por la baja de retenciones y la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI podrían impulsar al alza nuevamente este asset class. En este escenario, continuamos favoreciendo el tramo largo de la curva (35/38/41) dado que presenta mayor upside", había dicho Proficio.

Un dato relevante es la licitación que hará el Tesoro mañana. La secretaría de Finanzas a cargo de Pablo Quirno ofrecerá Lecap a marzo y abril, más Boncap a marzo del 2027 y un nuevo Boncap a enero de ese año.

Canje

Al mismo tiempo ofrece canjear el Boncer que vence en febrero por una nueva Lecap con vencimiento en noviembre de este año. Hay vencimientos aproximados por cerca de $ 14,5 billones de pesos, la gran mayoría pertenecientes al bono dual TDE25 y la Lecap del 31 de enero.

Ayer en paralelo se informó un canje de Duales TDE25 que formaban parte del propio sector público por Lecap a diferentes plazos.

El Gobierno busca estirar los vencimientos de la deuda en pesos y al mismo tiempo desindexarla, es decir reemplazar los ajustes por inflación y dólar oficial utilizados en la administración de Alberto Fernández cuando no tenían otra alternativa para captar fondos.

¿Sigo, compro o vendo?

La duda como siempre en jornadas como las vividas ayer en la plaza local pasaba por mantener posiciones o, para los más arriesgados, aprovechar para incrementar tenencias.

Los bonos argentinos al 12% suenan atractivos pero el mercado está sensibilizado especialmente por las ganancias acumuladas en el 2024. A nadie le gusta perder parte de lo ganado.

El 2025 comenzó en línea con lo esperado, es decir, más resistencia a repetir alzas significativas y a los fondos de inversión atentos a diferentes señales para decir el rumbo de su liquidez.

Entre los emergentes lo más destacado parece ser Brasil con su resurrección desde la fuerte salida de fondos y despegue del dólar desatadas en diciembre. Quedó claro igualmente que no hubo ayer grandes movimientos, con el volumen de negocios sin grandes variaciones, señal de que más allá de las variaciones observadas no se vieron decisiones de pánico.

Tiempo de prudentes o de audaces. Resistir o comprar. Esa es la cuestión.