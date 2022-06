Las tres últimas apuestas de Soros: en qué invierte para ganar hasta 110%

No son meses tranquilos para los mercados financieros internacionales. Las aguas están revueltas, y tanto en Estados Unidos como en Europa las pérdidas acumuladas en el año son significativas.

Los índices de referencia de Wall Street caen entre 10% y 25% desde que empezó el 2022. Mismo panorama puede encontrarse en el viejo continente, donde el el DAX alemán pierde un 9% y el CAC de Francia retrocede 9,5%. La excepción es el Ibex español, que por ahora permanece a flote y se mantiene cerca de máximos anuales.

En este contexto, reflejó Expansión, uno de los inversores más importantes del mundo salió a buscar oportunidades . El magnate estadounidense George Soros, de origen húngaro, ha aprovechado la racha bajista de las bolsas para tomar posiciones en tres compañías de Wall Street.

Con un patrimonio neto estimado de u$s 8600 millones, el presidente de Soros Fund Management y creador del Quantum Fund apostó a tres compañías que acumulan pérdidas este año pero que cuentan con el apoyo unánime de los expertos .

Las tres empresas en cuestión son Stem, Webster y Synovus, y el consenso de analistas de Bloomberg les otorga un potencial alcista de hasta 110% a doce meses.

STEM

Es una empresa de tecnología que se especializa en el uso de inteligencia artificial (IA) para crear sistemas de almacenamiento para la energía limpia. La compañía diseña baterías inteligentes que están optimizadas para su uso con esquemas de producción de energía renovables.

Stem estima que su mercado total se multiplicará por 25 para el año 2050, hasta alcanzar los u$s 1,2 billones.

Aunque en el primer trimestre registró pérdidas, sus ingresos crecieron un 166% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, las reservas trimestrales de la compañía casi se triplicaron, de u$s 51 millones de hace un año hasta u$s 151 millones de enero a marzo de este ejercicio.

Soros adquirió 300.000 acciones de Stem en el primer trimestre de este ejercicio. Su posición en la empresa tiene un valor de u$s 2,25 millones.

Pese a ello, Stem, no está pasando por un buen momento en Bolsa. Sus títulos ceden este ejercicio un 57%, pero el consenso de analistas consultado por Bloomberg le otorga un potencial alcista del 108%, hasta u$s 16,63 por acción.

WEBSTER FINANCIERA

Esta firma bancaria con sede en Connecticut, es matriz de Webster Bank. Cuenta con cerca de u$s 65.000 millones en activos y ofrece una gama de servicios, que incluyen banca comercial y de consumo, préstamos personales y comerciales y administración de patrimonio.

En el primer trimestre de 2022, Webster registró intereses por ingresos de u$s 394 millones, un 76% más año que en el mismo período del año anterior. Los activos generadores de intereses de la compañía mostraron un crecimiento del 61%, creciendo desde los u$s 19.200 millones a u$s 50.300 millones.

Webster además aumentó sus préstamos y arrendamientos pendientes en un 67%, desde los 14.400 millones hasta los 35.900 millones de dólares, y vio aumentar sus depósitos en un 62% hasta los u$s 45.900 millones.

Gracias a sus buenas cifras, Webster tiene una atractiva política de retribución. Abona actualmente 1,60 dólares por acción y cuenta con una rentabilidad por dividendo del 3,45%.

Tras analizar estas cifras, Soros compró 42.100 acciones de la compañía en el primer trimestre, que ahora valen un total de u$s 2,02 millones.

No es el único que confía en la compañía. Las once firmas de inversión que cubren su cotización en Bolsa creen que hay que tenerlo en cartera. Nueve aconsejan comprar y las otras dos entidades, mantener sus títulos en cartera.

El consenso de expertos consultado por Bloomberg le otorga un potencial alcista del 46%, hasta los 69,64 dólares.

CORPORACIÓN FINANCIERA SYNOVUS

Es una empresa de servicios financieros, con sede en Columbus, Georgia. Cuenta con unos u$s 56.000 millones en activos y tiene 272 sucursales.

En el primer trimestre de este año, Synovus incrementó su negocio de préstamos, que crecieron hasta los u$s 40.100 millones desde los u$s 38.800 millones de hace un año.

Además, la entidad anunció un aumento del dividendo extraordinario hasta los 0,34 dólares desde los 0,33 dólares. Con ello, el pago anual será de 1,36 dólares por acción y cuenta con una rentabilidad por dividendo del 3,5%.

Soros ha comprado 40.800 acciones de la compañía. A los precios actuales, su posición en la empresa tiene un valor de u$s 1,65 millones.

Synovus cuenta con el apoyo unánime de los expertos. Las 14 firmas que cubren su cotización apuestan por el valor. Ninguna aconseja vender y 12 creen que es momento de tomar posiciones. De media le otorgan un potencial alcista del 36%, hasta los 57,14 dólares.