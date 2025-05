Lanzaron un bono en pesos a 2030 para comprar con dólares, ¿cómo sigue el plan?

El secretario de Finanzas Pablo Quirno anunció ayer el lanzamiento en la tradicional licitación del Tesoro quincenal la inclusión de un nuevo papel en el menú: el Bonte (Bono del Tesoro) al 30 de mayo del 2030 a tasa fija en pesos, suscribible con dólares, para inversores internacionales, con un put (opción de venta) a 2 años por un monto máximo a emitir equivalente en pesos a u$s 1.000 millones.

El funcionario aclaró que la licitación del miércoles ofrecerá Lecap, Boncap y Boncer además del nuevo Bonte, tendrá "un monto máximo a cubrir equivalente a los vencimientos que ascienden en su totalidad a $ 8,55 billones".

La licitación de mañana por ende no va a tener una renovación o "roll over" superior al 100%. La deuda bruta y neta del sector público de esta manera no va a aumentar y la demanda que surja por el Bonte 2030 de los inversores internacionales reemplazará a los inversores locales. Desde el equipo económico venían destacando que la acumulación de reservas no iba a ser únicamente por la compra de divisas en el mercado libre: apuntaban a esta emisión de deuda. Fuentes del mercado financiero consultadas por El Cronista aseguraron que el rendimiento del nuevo papel podría rendir poco por encima del 30% anual al vencimiento (sin considerar el "put"), "posiblemente del 33%".

Acceso a los mercados

"Argentina vuelve a ganar acceso a los mercados internacionales, para refinanciar capital de deuda en moneda local. Algo que la gran mayoría de los países hacen con normalidad, pero que para Argentina no era posible, dado el descalabro económico heredado. Producto de ello, fue que el año pasado el Banco Central pudo acumular solo un porcentaje menor de las compras récord de dólares que hizo en el mercado, ya que hubo que pagar no sólo los intereses, sino también el capital de los vencimientos de deuda" posteó en la red social X Luis Caputo.

Por el dólar colchón, la City espera más crédito que acote la presión cambiaria

La jugada del ministro de Economía es a tres bandas: busca un aumento del nivel de reservas en dólares del BCRA, acercarse a la meta planteada con el FMI y lograr una extensión significativa de la duración de la deuda en moneda local. Con lo recaudado en dólares por la licitación del Bonte el equipo económico seguramente pagará los vencimientos de deuda de julio de Bonares y Globales, reduciendo de esta manera el uso de los desembolsos del FMI. Para Quirno, el nuevo papel se trata de un "Hard Peso"

"El put a dos años parecería actuar como el costo que debe pagar el Tesoro para colocar un bono a largo plazo en pesos considerando que la última colocación de bonos en pesos a tasa fija en el mercado internacional de 2016 generó un perjuicio importante a los inversores internacionales que participaron" destacó un informe al cierre de Aurum Valores, en referencia a las pérdidas que debió asumir entonces el fondo Templeton tras la disparada del dólar desde mediados del 2018.

Para el equipo económico se trata de otro paso trascendental habida cuenta de la reciente apertura del cepo para las personas físicas y del lanzamiento del plan para los dólares del colchón. Seguramente Luis Caputo se ocupó en las últimas jornadas de tantear el apetito del exterior de manera tal de evitar sorpresas o que la licitación quede declarada desierta.

La próxima escala será la emisión de un bono en dólares en el exterior. ¿Será tras elecciones?