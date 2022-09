La sombra de Wall Street, el súper dólar y más riesgo país de la Argentina

Si algo le faltaba a la Argentina, jaqueada por sus problemas domésticos, es que el contexto internacional se complique.

Las últimas dos semanas fueron un baño de sangre en lo financiero: los tres índices bursátiles en Nueva York, el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, acumularon pérdidas de 9% en promedio. Las tasas de interés están en su más alto nivel en 10 años.

Tormenta perfecta

La tormenta es perfecta una vez más. Durante la pandemia, los gobiernos se endeudaron para financiar los mayores gastos en salud.

Como el estímulo fiscal y monetario en Estados Unidos fue de magnitudes extraordinarias y por mayor tiempo al necesario, reapareció la alta inflación y con ello la suba de las tasas por parte de la Reserva Federal.

¿Y ahora? Los países, desarrollados, emergentes, se encuentran con un stock mayor de deuda pública y tasas en alza.

El viejo axioma de Warren Buffet, "sólo cuando baja la marea se sabe quien nadaba desnudo", se vuelve a aplicar. En el caso argentino, con riesgo país en 2.500 puntos, no hacía falta que bajara la marea para darse cuenta que nadaba sin vestimenta.

Lo más notorio del actual momento financiero pasa por el "super dólar". La suba de tasas de la Fed aspira fondos de todos los mercados.

La libra contra el dólar, el viernes cerró a 1,08 dólares, está en el nivel más bajo desde 1985. El euro en el año bajó de 1,13 a 0,97 dólares.

En Japón, la preciada moneda norteamericana trepa en el 2022 de 113 a 143 yenes. El Banco de Japón intervino para sostener el precio pero no tuvo éxito.

El fenómeno se replica en todas las plazas: la lira turca perdió 27%; el dólar de Nueva Zelandia, 16%; la corona sueca, 20%; la rupia de India, 8%, el dólar de Canadá, 7%.

Por casa

La Argentina, con serios problemas cambiarios ya de por sí, muestra en el tipo de cambio oficial un retroceso de 30% para el peso. ¿Cuánto más puede subir el super dólar? Todo indica que la serie de subas de tasas por la Reserva Federal está lejos de terminar.

Un informe del Bank of America titulado "The Bond Crash of 2022" sostiene que la semana pasada ingreso de u$s 30.300 millones a posiciones "cash" mientras que hubo salida de fondos por u$s 6900 millones en bonos y por u$s 7800 millones en acciones.

La riqueza financiera que se evaporó desde los máximos del 2021 en bonos, acciones y cripto llegan a u$s 30 billones. Sólo en bonos, la semana pasada se esfumaron u$s 1,2 billones.

El super dólar amenaza con la capacidad de pago de países y empresas emergentes de las deudas contraídas en la moneda norteamericana.

La Argentina, desconectada de los centros financieros internacionales desde 2018, igual lo sufre porque crecen las probabilidades de una nueva restructuración de la deuda en 2024.

El riesgo país arriba de 2500 puntos habla por sí solo.