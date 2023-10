La deuda externa privada alcanzó un nuevo récord: a cuánto llegó

Por el endurecimiento del cepo y la escasez de reservas, la deuda externa del sector privado subió 5,42% en el segundo trimestre de 2023, totalizando u$s 93.400 millones. Se trata de un máximo histórico nominal desde que el BCRA reanudó la serie estadística hace seis años.

La suba trimestral fue de u$s 4.809 millones. Según informó el Banco Central en su informe de Deuda Externa Privada, el aumento estuvo explicado por el incremento de la deuda comercial, ya que la deuda financiera registró cancelaciones netas.

En la comparación interanual, la deuda externa mostró un incremento de u$s 10.070 millones, explicado por los mismos factores que en la variación trimestral.

El aumento de la deuda externa privada está vinculado con las normativas que impuso el Gobierno y obligan a las empresas que actúan en comercio exterior a conseguir crédito para poder exportar (prefinanciaciones) o importar, debido a limitaciones para acceder al mercado oficial de cambios.



La deuda externa comercial del sector privado totalizó u$s 55.442 millones al 30 de junio, observándose una suba de u$s 4.971 millones en el trimestre y de u$s 11.603 en la comparación interanual.

Por su parte, la deuda externa por exportaciones de bienes alcanzó los u$s 7.260 millones, mostrando un aumento de u$s 2.032 millones con respecto al trimestre previo y de u$s 1.605 millones comparado con el mismo periodo del 2022.

"La suba trimestral se explica, principalmente, por el restablecimiento del Programa de Incremento Exportador (PIE), donde se dispuso, a través del Decreto 194/23, un tipo de cambio de $300 por cada dólar para las liquidaciones en el mercado de cambios de las exportaciones de soja, sus derivados y de otros productos exportables producidos por las economías regionales", informó el BCRA.

La deuda externa por importaciones de bienes totalizó u$s 36.939 millones, mientras que la provocada por importaciones de servicios alcanzó u$s 11.243 millones.