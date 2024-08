La advertencia más importante del Gurú del Blue para los ahorristas: "Te vas a clavar"

El Gobierno confirmó la rebaja del Impuesto País sobre el dólar a partir de septiembre y uno de los especialistas más escuchados por los ahorristas detalló qué pasará tras esta decisión además de dejar recomendaciones para las fianzas de los argentinos.

"Con esta rebaja le van a disminuir los costos a los importadores y van a acomodar los precios al bolsillo del consumidor. El precio lo pone el mercado, cuando tenés una baja de precios rotás tu producción, el incentivo es importante", apuntó Salvador Di Stefano, director de la consultora SDS , en dialogo con El Observador.

Sobre esta decisión del Gobierno, el analista consideró que "si todos hubiesen hecho lo mismo de subir un impuesto para después bajarlo, no tendríamos esta presión tributaria. Los anteriores quedaron para toda la vida como por ejemplo el que aplica al cheque".

La advertencia más importante de Salvador Di Stefano para los ahorristas: "Te vas a clavar"

"Hay que aclarar que la rebaja es para bienes y fletes, no para la tarjeta. El Gobierno lo dice claramente, pero la quita total de fin de año si, ahí termina y se saca para todo, hasta ahora cuando dijeron algo lo cumplieron", explicó Di Stefano sobre la medida oficial.



Las recomendaciones de ahorro del Gurú del dólar blue

Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, el analista detalla que para él se cambió la forma en la que los argentinos tienen que ahorrar o comprar distintos bienes ante la escasez de pesos y la baja de la inflación.

"Cambió la forma de hacer negocios, eso no se comunica correctamente. antes con la inflación se acumulaba stock porque no perdía valor por la suba de precios, ahora si querés vender caro no lo aguantás, porque a futuro va a valer menos", opinó Di Stefano.



Además, agregó que "por eso empiezan todos los descuentos y los empresarios comienzan a mirar la competitividad endógena, mirar para adentro y ver cómo bajar los costos".

Sobre cuál es la mejor forma de ahorrar, anticipó que "dólar no hay que comprar porque te vas a clavar, nunca en finanzas personales te tenes que quedar sin dinero líquido en el banco o en el bolsillo. Es preferible hoy un crédito de $ 3 millones que una persona con un comercio lo puede pagar sin problemas".

Por último, anunció la llegada de una práctica no tan usual en la Argentina: "El regateo llegó para quedarse, antes no te daban nada porque te lo llevabas antes que aumente, ahora el mercado da revancha, por eso hay que regatear. Que te cuenten los beneficios de pagar de distintas formas como efectivo, débito, tarjeta".