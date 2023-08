Inversores buscan puntos de entrada en bonos y acciones luego de un aumento de la volatilidad

Los bonos y las acciones argentinas se encaminan a cerrar una semana con alta volatilidad tras el resultado de las elecciones del domingo. El mercado busca oportunidades.

Las acciones en Wall Street operan a la baja el viernes y van rumbo su peor semana desde marzo de este año.

Los inversores temen que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés en niveles elevados por más tiempo, y las acciones caen.

Por qué las acciones y los bonos en dólares se recuperan tras el cisne negro de las PASOTras el triunfo de Milei, el mercado espera una devaluación más alta en el último trimestre

Volatilidad en ADR

Las acciones argentinas en Wall Street abren el viernes de manera mixta.

Se ven fuerte subas en las acciones de Globant, que avanzan 9,2%, seguida por AdeoAgro y Corporación América, que suben más del 7% cada una.

Luego se ubican las acciones de IRSA. Loma Negra, Bioceres, MercadoLibre y Cresud, que suben entre 0,38% y hasta 1,3%.

Del lado bajista, las acciones de Despegar lideran las bajas, cayendo hasta 3,4%, seguido por YPF, Telecom, TGS, Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia, que pierden entre 1,5% y 2,7%.

El mercado tiene en claro que lo que se viene hacia adelante es mayor volatilidad en los papeles argentinos, en medio de un contexto en el que seguirá la carrera electoral, en la que todos los espacios políticos tienen chances de ingresar en la segunda vuelta.

Además, la débil situación financiera y económica local provoca que la volatilidad en los activos financieros pueda exacerbarse hacia adelante.

En contraposición, el trade electoral puede seguir vivo y el mercado seguirá especulando con chances de un giro hacia el centro derecha por lo que aún podría haber oportunidades en acciones en ese contexto.

Hacia adelante, Ruiz Guiñazú espera mayor volatilidad en las acciones locales y le pone el ojo al sector energético.

"Creemos que aún es muy pronto para sacar conclusiones finales porque hay que entender más lo que va a proponer cada partido político, pero consideramos que va a haber mucha volatilidad porque Argentina es muy sensible a los períodos electorales y esta vez no va a ser la excepción.", dijo.

En ese sentido, agregó que "nos gustan las acciones que tengan parte de sus ingresos en dólares o dólar link como pueden ser Pampa Energía, TGS, las petroleras, el sector energético en general".

En cuanto al posicionamiento en acciones, Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, encuentra valor de mediano plazo en las acciones aunque debiendo soportar volatilidad de corto.

"Hacia adelante en el corto plazo es muy impredecible lo que puede pasar con los activos argentinos. Para el mediano y largo plazo creo que puede ser en un contexto donde efectivamente hace un cambio de signo político. Empresas del calibre como Central Puerto, TGS, son papeles que me gustan y que pueden digamos ser una buena inversión pensando en el mediano y largo plazo", estimó.

Bonos en mínimos desde junio

Los bonos se mantienen sin grandes cambios el viernes, operando con leves subas de entre 0,09% y hasta 0,49%.

De cualquier manera, los bonos se encaminan a cerrar la semana con pérdidas de entre 8,8% y 11,2%.

El riesgo país se ubica en 2185 puntos.

Pese a la baja actual, el mercado encuentra oportunidades en los bonos de cara a una visión de mediano plazo.

Con la caída en el precio de los bonos en dólares los llevó al valor de 5 y 6 semanas atrás.

Los analistas de MegaQM consideran que aun a pesar de la baja actual, el recorte que están experimentando la renta fija local podría ser visto como una oportunidad, aunque asumiendo volatilidad de corto plazo.

"Desde una perspectiva de mediano plazo, el valor en estos títulos sigue estando por debajo de las valuaciones que se obtienen al analizar diferentes escenarios de stress, por tal motivo pueden darse oportunidades de ingresar a valores que sean atractivos, siempre que se parta de dólares y se puedan esperar. Pero esto no quita que, en el corto plazo, en escenarios de alta volatilidad, puedan darse precios menores a los de hoy", dijeron.

Desde Facimex Valores entienden que el escenario quedó definido entre 3 candidatos que, con sus diferentes estrategias y velocidades, prometen atacar los desequilibrios macroeconómicos.



Por esta razón, desde la compañía entienden que podría haber oportunidades en los bonos argentinos.

"Aunque al mercado no le gusta la incertidumbre y el camino a octubre será volátil, el escenario de fondo para la renta fija en dólares se mantiene muy positivo con retornos asimétricos al alza. Por citar un caso, el GD30 opera en u$s 33 clean (precios Euroclear) con una TEA cercana al 40%. Mientras la paridad está muy cerca de los recuperos en reestructuraciones emergentes, una compresión de rendimientos a la zona de 25% implicaría llevarlo a u$s 46,2 clean", remarcaron

Wall Street Rumbo a la peor semana desde marzo

Los tres principales índices accionarios en Wall Street abren el viernes en rojo y se encaminan a cerrar la peor semana desde marzo pasado.

El Dow Jones baja 0,46%, seguido por el S&P500 que retrocede 0,66%. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq es el que más baja, perdiendo 0,99% en el día de hoy.

En lo que va de la semana, el Dow Jones baja 2,6%, el S&P500 pierde 2,55% y el Nasdaq retrocede 2,9%.

De esta manera, en el acumulado del último mes, el sector tecnológico retrocede 7,75%, mientras que el S&P500 baja 4,6% y el Dow Jones casi un 2%

El futuro de la política monetaria de la Fed

Los últimos datos de la macro de EEUU reflejaron fortaleza, lo cual incrementaron las chances de que la Reserva Federal tenga que seguir aplicando política monetaria contractiva por más tiempo.

Esto implica que la Fed deberá dejar la tasa en niveles elevados durante más tiempo, postergando la cercanía de que comience el ciclo de baja de tasas de interés, haciendo que los rendimientos de los bonos del tesoro americano se disparen a máximos.

La volatilidad en el mercado de renta fija termina generando un efecto contagio sobre el resto de los mercados, provocando una caída en las acciones, las cuales también caen por el hecho de que una tasa más alta genera un valor actual de las acciones más baja.

Según la gran mayoría de economistas encuestados por Reuters, es probable que la Reserva Federal de EEUU haya terminado de subir las tasas de interés y que ahora espera que el banco central espere al menos hasta fines de marzo de 2024 antes de comenzar el ciclo bajista de las tasas de interés.

Una mayoría del 90%, 99 de 110 economistas, encuestados del 14 al 18 de agosto, dicen que la Fed mantendrá la tasa de fondos federales en el rango de 5,25-5,50% en su reunión de septiembre, en línea con los precios del mercado.

Una mayoría de aproximadamente el 80% espera que no haya más aumentos de tasas este año.

Un poco más de la mitad, 48 de 95, dijo que la Fed pospondrá el recorte de tasas hasta fines de marzo, y otro 45, o 47%, dijo que su primer recorte se producirá en el primer trimestre.

Otros 33 encuestados, aproximadamente el 35%, pronostican que la Fed realizará su primer recorte de tasas en el segundo trimestre, dejando 79 de 95, o el 83% esperando al menos un recorte de tasas para mediados de 2024.