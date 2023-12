Inversiones en ON de energía y agro: la recomendación para los primeros meses de Milei

Se vienen meses de alta volatilidad financiera. Los desequilibrios que deberá corregir el Gobierno de Javier Milei son altamente desafiantes.

En ese contexto, los inversores buscan diseñar estrategias de inversión cautelosas dado que es esperable que la macro sienta el impacto de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos.

La dolarización de carteras y la inversión en papeles conservadores es la estrategia más conservadora por parte de los analistas. Los analistas recomiendan obligaciones negociables.

Inversiones con los dólares

El mercado sabe que vamos rumbo a una devaluación del tipo de cambio oficial. Esa suba del dólar muy probablemente termine gatillando una aceleración inflacionaria y una mayor carrera nominal.

En ese sentido, los analistas del mercado han recomendado a lo largo de todo el año la necesidad de indexar las carteras al dólar y/o a inflación.

En medio del cepo y en base a la necesidad de tomar cobertura, invirtiendo en papeles con buen raiting crediticio, los analistas siguen destacando a las obligaciones negociables como un buen refugio para los pesos y los dólares en el actual contexto económico.

Las obligaciones negociables son instrumentos de deuda de grandes compañías locales que ofrecen retornos interesantes, tanto en pesos como en dólares.

La gran mayoría de los bonos corporativos en dólares locales operan con tasas promedio del 10%.

El sector financiero muestra tasas del 10,5% al 12,5%. Por su parte, el sector energético rinde entre 6,7% y hasta 17%. Finalmente, el sector de servicios opera con rendimientos del 7% al 17%.

Los analistas de Balanz consideran que actualmente existen oportunidades en los bonos corporativos.

"Estos bonos son emitidos por empresas para financiarse, con el compromiso de devolver el capital con un interés determinado en un esquema de pagos conocido de antemano. Se pueden comprar en pesos mientras que pagan intereses y capital en dólares", remarcaron desde Balanz.

Entre los papeles que destacaron los analistas de Balanz se encuentran Arcor a 2027 (RCCJO) y Capex a 2028.

"Arcor es una empresa líder en la producción y exportación de caramelos a nivel global. Tiene un cupón del 8,25% y realiza pagos semestrales. Se rige por la Ley New York y es ideal para inversores con perfil de riesgo conservador. En cuanto a la ON de Capex 2028 (CAC50), es una empresa líder en generación de energía. Esta ON es ideal para inversores con perfil de riesgo moderado, tiene un cupón de 9,25%, realiza pagos semestrales y también se rige por la Ley NY", dijeron.

La inversión en deuda corporativa ha sido una estrategia muy aplicada a lo largo de los últimos años debido a que los inversores buscaron evitar incorporar riesgo soberano a las carteras.

En ese sentido, existió siempre una mayor confianza sobre la capacidad y/o voluntad de pago de las grandes compañías en detrimento del soberano.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero también ven valor en los bonos de grandes empresas como una alternativa de inversión de cara a los próximos meses.

En ese sentido, señalan la necesidad de ser selectivos a la hora de incorporar papeles a las carteras.

"Creemos que los riesgos macroeconómicos son menos propensos a afectar a las industrias de Petróleo y Gas, Agricultura y Generación de Energía (solo renovable), mientras que los sectores de Generación de Energía (no renovable), Servicios Públicos, Telecomunicaciones y Retail son los más vulnerables a las devaluaciones de divisas, recesión económica y pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación", agregó María Moyano Hidalgo, Institutional Sales Trader de Adcap Grupo Financiero.

En este contexto, dentro de la industria de Petróleo y Gas, Moyano Hidalgo considera que la mejor opción es YPF.

"YPF enfrenta vencimientos de solo u$s 628 millones el año próximo, y consideramos que se trata de una financiación muy fácil de obtener en el mercado local", desglosa Moyano Hidalgo.

También, desde Adcap Grupo Financiero ven valor en Transportadora de Gas del Sur (TGS), YPF LUZ y a Genneia.

"Nos gusta también el sector de generación de energía renovable. Consideramos que la industria tiene mucho espacio para crecer, considerando que en 2022 el secretario de Energía anunció un plan para expandir la capacidad de las líneas de transmisión en un 36% para el año 2035", indica Moyano Hidalgo.

Finalmente, otro crédito que también lo ven con buenos ojos desde Adcap Grupo Financiero es el de Aeropuertos Argentina 2000.

"La compañía no debería verse afectada por las devaluaciones, ya que genera el 85% de sus ingresos en dólares", dijo Moyano Hidalgo.

Opciones con FCI

Finalmente, y con la idea de invertir de manera diversificada, una opción que suele ser muy utilizada por los inversores es la de posicionarse en fondos comunes de inversión que invierten en este tipo de instrumentos.

De esta manera, el inversor no compra un solo activo sino que suscribe un fondo que se posiciona en una gama amplia de bonos corporativos, pudiendo rescatar el dinero en cualquier momento si es que lo necesita.

En el mercado local existe una amplia gama de opciones, en función del riesgo que cada inversor quiera asumir.

Agustín Savo, Analista de PPI, explicó que existen en el mercado oportunidades para invertir los dólares.

Entre ellas, destacó obligaciones negociables, así como también fondos comunes de inversión que se posicionan en estos instrumentos.

"Creemos que los FCI en dólares pueden ser una alternativa. Estos pueden otorgar rendimientos interesantes, aunque su volatilidad puede por momentos ser alta. Un punto a favor los FCI es que permiten diversificar con un monto relativamente bajo, delegando la administración de nuestra inversión en especialistas o portfolio managers profesionales", dijo.

En este último caso, Savo detallo que el promedio de rendimiento de estos fondos en este 2023 es de un 11% acumulado en lo que va del año.

"Es importante que la ecuación riesgo-retorno dependerá de la estrategia detrás. Si la estrategia incluye principalmente riesgo corporativo (a través de la exposición a ONs) el retorno acumulado en el año es del 8.2% promedio, en tanto que si invierte principalmente en soberanos es del 22%", sostuvo.