Carry trade oficialista: el que apostó a la tasa, ganó ¿cuándo votar en pesos?

El viernes 20 de octubre, la última rueda previa a las elecciones presidenciales, el dólar libre parecía que explotaba por los aires: se pagaba cualquier precio por dolarizarse por miedo a un triunfo de Javier Milei en primera vuelta y que impusiera una dolarización compulsiva a cualquier precio.

Hubo algunos pocos que se animaron a hacer lo contrario. Vieron la oportunidad de hacer carry trade, apostando a que el ministro de Economía, Sergio Massa, fuera quien finalmente se impondría en las elecciones generales.

Mal no les fue: para hacer la cuenta, quien vendió ese viernes 20 de octubre u$s 1000 en MEP a través del AL30 obtuvo $ 944.000. Si los puso en caución o en money market, a una tasa del 107% anual - aproximada- habría obtenido $ 990.000, lo que implica una ganancia neta de 50.000 pesos.

Si ahora quisiera volver a dólares, con esos $ 990.000 puede obtener u$s 1160 a través del AL30 en contado inmediato a un tipo de cambio de $ 852, lo que implica una ganancia del 11,61% en dólares -casi un 12%- en tan sólo 18 días, según los cálculos de Adriana Marinelli, especialista en Mercados de Capitales. Elige el bono AL30 por ser el de mayor volumen y menor parking para hacer MEP y contado con liquidación, a diferencia del GD30.

Da 240% anual en dólares

Si bien Marinelli destaca que estos cálculos los realiza sin contar comisiones, la ganancia del 12% en 18 días daría una tasa anualizada del 240% anual en dólares.

"Claro que el riesgo del que está ganando reside en saber cuándo salir, porque esta semana puede ser calma, pero habrá que ver lo que sucede desde el miércoles próximo, de la mano de la devaluación del oficial, al llevarlo de $ 350 a $ 353. Además, el viernes 17 se termina el programa exportador que permite liquidar un 30% a través del contado con liquidación", advierte la especialista.

Inflacionario vs. devaluatorio

A su juicio, quizás la semana próxima se recalienten las presiones sobre el dólar por la cercanía del balotaje. "Tenemos dos escenarios: si gana Massa, es más inflacionario que devaluatorio. Si gana Milei, es más devaluatorio que inflacionario (en teoría , pero podría desbandarse todo). En definitiva, con Massa el dólar está más pisado que con Milei, aunque el libertario sería más promercado que Massa".

De aquí en más, en el mercado no recomiendan más seguir con carry trade, ya que ven a los tipos de cambios financieros en mínimos, y que podría resurgir la presión alcista desde el lunes, en la cuenta regresiva electoral.

Escenario en alerta

Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, alertó a sus clientes sobre una brecha con el dólar oficial mayorista de 145%, con un escenario de reservas y deudas en dólares que no cambió, sino que se agrava aún más.

"Las reservas internacionales brutas al 2 de noviembre se ubicaron en u$s 21.876 millones, después que el Gobierno abonara al FMI vencimientos de octubre por unos u$s 2.597 millones, más la cancelación de intereses por otros u$s 800 millones. Descontando los dólares de encajes a los bancos, los swaps de China, los dólares provenientes del BIS (Banco de Pagos Internacionales), y la deuda de SEDESA, las reservas netas quedan con un saldo negativo de -u$s 10.004 millones", enumeró.

A la vez, agregó que la deuda del Gobierno con los importadores superó los u$s 55.000 millones, unos u$s 25.000 millones más de lo que hay habitualmente, y seguirá creciendo producto del "reperfilamiento" obligado de las SIRA (bienes) y SIRASE (servicios) que comenzó hace tres meses por falta de dólares en el BCRA.

"Si sumamos el hecho de que hay más de u$s 10.000 millones de reservas negativas en el BCRA, la balanza comercial en 2024 no permite cubrir todas esas deudas", alertó.