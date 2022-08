Futuros de dólar muestran que el mercado espera que se duplique el ritmo de devaluación

El BCRA está acelerando el ritmo de aumento del dólar oficial. Sin embargo, el mercado ve a este mayor crawling peg como insuficiente y especula con que la entidad monetaria duplique la velocidad actual de devaluación del peso.

Más devaluación

La mayor inflación eleva la vara al Central para sus medidas monetarias y cambiarias, debiendo subir más la tasa (como ya hizo) y debiendo devaluar más, tal como viene haciéndolo.

En el último mes, la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial por parte del Banco Central fue del 5,5 por ciento.

Sin embargo, las tasas de devaluación implícitas del dólar futuro en el Rofex implican que el BCRA saltaría a niveles de ajustes del tipo de cambio de 11% y 9% en los próximos meses, equivalentes a un crawling a un ritmo del 6% mensual.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS cree que, dada la dinámica reciente en las ventas del BCRA en el MULC y pese a los muy favorables términos del intercambio, los futuros de dólar descuentan un sendero más acelerado para el dólar mayorista hacia los próximos meses.

"Se espera una importante aceleración del ritmo de depreciación, incluso con un agosto que ya lleva al dólar mayorista a un ritmo superior al de los meses previos", dijo el economista jefe de Grupo SBS. Sería producto de la nula acumulación de reservas en lo que va del año.

Las tasas de devaluación implícita en la curva de dólar futuro en el Rofex se ubican en niveles de 90% (TNA) en promedio para los próximos dos a siete meses.

En Cohen detallaron que actualmente los futuros más demandados (agosto y septiembre) descuentan devaluaciones mensuales de 4,5% y 9 por ciento. "La última semana aceleró la devaluación pero la brecha no bajó", afirmaron.

Sangría en las reservas

La dinámica de la acumulación de reservas es negativa, y en lo que va del año, el BCRA "desacumuló" u$s 104 millones.

Esto es negativo si se lo compara contra los u$s 7284 millones del año pasado y más aún si se tiene en cuenta que la liquidación del agro se ubicó en máximos históricos gracias a que los precios de las materias primas se ubicaron en niveles récord.

En un contexto de pérdida de reservas, alta inflación, elevada cantidad de pesos y una brecha que se sostiene por encima del 100% hace que las presiones cambiarias crezcan.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones sostienen que el BCRA atraviesa su peor racha en tres años en el mercado de cambios y, a pesar de la asunción de Massa como ministro. "El viernes pasado la autoridad monetaria vendió u$s 95 millones en MULC, para terminar de conformar un rojo semanal de u$s 691 millones. Si se toma como inicio de esta racha negativa el 27 de julio pasado, la sangría oficial en el MULC trepa a u$s 1075 millones en ocho ruedas.

Por otro lado, para PPI ante una situación como la de la Argentina, cualquier banco central del mundo deja flotar la moneda o sube el tipo de cambio hasta el punto en el que puede volver a acumular reservas. "Es decir, devalúa", afirmaron.

Lucas Longo Estratega de Research Mariva estima que el caso base de acá en adelante es una aceleración en el tipo de cambio oficial.

En cuanto a los futuros de tipo de cambio, Longo explicó que se notó estas semanas una aceleración marcada en el ritmo implícito de depreciación mensual, con mayor presión en meses de Septiembre y Octubre.

"Mientras que los bonos dólar linked operan con una prima sobre el resto de la deuda pesos lo que marca la expectativa del mercado sobre el ritmo del tipo de cambio. A los precios de hoy, creemos que la mejor cobertura cambiaria está en los bonos. Mientras que creemos que esta expectativa puede estar sobre-estimada en los futuros, nuestro caso base para el tipo de cambio hacia adelante tiene riesgos importantes y dependen mucho de información que al día de hoy no se conoce", remarcó Longo.

Massa vs. el mercado

El flamante ministro de economía, Sergio Massa anticipó que no espera un salto devaluatorio dentro de su plan económico anunciado la semana pasada.

Sin embargo, el mercado percibe que efectivamente veremos un salto en el ritmo devaluatorio por parte del BCRA.

Ardían Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores sostuvo que la prioridad de Massa es descomprimir las tensiones cambiarias evitando una devaluación.

"El primer paso en este camino es recuperar poder de fuego para disipar las expectativas de devaluación de corto plazo, por eso el BCRA negocia un repo para fortalecer reservas. El paso siguiente es estimular la oferta de divisas combinando una tasa de devaluación más acelerada, mayores tasas de interés y un régimen especial para estimular las exportaciones. Todo esto combinado con mayores controles de importaciones", explicó Yarde Buller.