Una preocupación que crece entre los ahorristas argentinos debido a las nuevas normativas sobre la validez de ciertos billetes de dólar es si siguen teniendo validez y cuándo cambiarlos. En este sentido, en la City porteña, la distinción entre el “dólar cara chica” y el “cara grande” dejó de ser una simple costumbre para convertirse en un dolor de cabeza legal. Por eso, para los usuarios que que tienen dólares guardados, es fundamental que revises su estado y serie, ya que muchos podrían perder su valor de intercambio en el mercado informal. Este fenómeno no obedece tanto a lo que muchos llaman el “fin del dólar viejo”, sino que a un que haya un endurecimiento de los controles y a la necesidad de renovar el circulante por billetes con mayores medidas de seguridad. En Argentina, el mercado del dólar blue ya aplica descuentos de hasta el 5% por recibir billetes de series antiguas o con mínimos detalles de deterioro, como manchas de humedad o pequeñas roturas. En este caso, no se trata solo de la antigüedad, sino a el estado físico que hoy es determinante. Los billetes que presentan quemaduras, manchas de grasa, moho por humedad o que están fragmentados en más de un 50% son rechazados sistemáticamente por las cuevas y casas de cambio. Incluso los famosos billetes de 100 dólares de la serie emitida antes de 1996 (los de “cabeza pequeña”) están siendo desplazados del circuito comercial. Sin embargo, la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos sostiene que todos los billetes son legales, aunque las casas de cambio oficiales y las entidades financieras no quieran pagar el mismo valor. Por eso, la falta de infraestructura para el canje inmediato no debe hacer que el ahorrista quede atrapado con papel moneda que es legítimo. Pese a que sea difícil de colocar para compras o viajes si no cumple por no cumplir los estándares actuales de “billete apto”, todos los dólares emitidos por la FED son legales si mantienen su estado de conservación. Ante este escenario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó un mecanismo oficial para que los bancos comerciales reciban estos billetes. A través de la Comunicación “A” 8352, se extendió de forma permanente el plazo para que las entidades financieras acepten dólares “cara chica” o deteriorados sin cobrar comisiones extra a sus clientes, siempre que se trate de depósitos en cuentas de ahorro. Para eso, hay que depositar los dólares viejos o manchados en tu caja de ahorro en dólares ya sea en ventanilla o por terminales automáticas. La normativa establece que el banco y todas las entidades financieras tienen la obligación de tomarlos a valor nominal 1 a 1, sin quitas. Una vez que el banco acumula estos billetes, inicia un proceso de saneamiento del stock que termina en Estados Unidos. Luego, las entidades financieras locales agrupan estos dólares y los envían al Banco Central. El BCRA, como autoridad monetaria, actúa como nexo logístico y financiero para retirar ese circulante “sucio” o antiguo de la economía local. De esta manera, el mismo ente monetario central se encarga de enviar físicamente esos cargamentos de dólares a la Reserva Federal en Estados Unidos. La autoridad noreamericana recibe los billetes deteriorados, los destruye y acredita el valor equivalente en dólares “nuevos” o electrónicos en las cuentas del BCRA. Para que el banco acepte los dólares, se debe tener en cuenta estos puntos: