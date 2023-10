Esperan dolarización moderada, repunte de activos y menos gasto electoral

Otro resultado inesperado. Ni los participantes en la contienda, ni los analistas de opinión pública ni los de mercado previeron un ballottage con el oficialismo picando en punta.

Además del milagro que deberán descifrar los analistas políticos sobre cómo pudo ganar Sergio Massa, conductor de una economía con inflación galopante y la escalada el dólar, la principal reserva de valor de los argentinos.

¿Cómo abrirán los mercados?

El desenlace óptimo para los analistas hubiera sido una segunda vuelta entre Javier Milei y Patricia Bullrich, los candidatos con firme vocación de reformas market friendly. El más probable era el de Milei con Massa. Pero ninguno preveía a Massa en la punta. Y el orden de los factores sí alteran este producto, de acuerdo con una recorrida por analistas del mercado.

Durante el fin de semana, había cuatro escenarios posibles que el mercado tomaba en cuenta. Resultó el quinto modelo, el inesperado.

"Que Milei no hubiera ganado en primera vuelta ni tener él mismo la certeza de ganar en ballottage, es buena noticia para los activos; si no, iban a seguir los incentivos para La Libertad Avanza para seguir impulsando una suba y Massa no tendría demasiados recursos para intervenir". (Timmermann)

"No tengo claro cómo arranca mañana. Este ballottage era lo que esperaba el mercado; la sorpresa es que cambió el orden -explica el ex ministro de Finanzas y titular de Anker, Luis Caputo-. Para muchos, no es un tema menor ese orden", concluye.

En cambio, sí ve un giro definido Javier Timermann, CEO de Adcap. "Se acaba la incertidumbre si es que Massa está cerca de ganar, y eso es positivo para los bonos y los mercados locales. Y que Milei no hubiera ganado en primera vuelta ni tener él mismo la certeza de ganar en ballottage, es buena noticia para los activos; si no, iban a seguir los incentivos para La Libertad Avanza para seguir impulsando una suba y Massa no tendría demasiados recursos para intervenir", dijo en diálogo con El Cronista.

A su juicio, si Massa entraba a la segunda vuelta detrás de Milei, hubiera habido una percepción de que iba a seguir poniendo todo tipo de recursos para ganar la elección, durante demasiado tiempo. "Ahora todo eso se tranquiliza", agregó.

¿Llegó el teorema de Baglini con la chance más cercana del oficialismo y se limitarán los efectos de sus políticas fiscales híper expansivas al tener ahora expectativas de liderar el próximo término de gobierno?

Aliento para el mercado

Al igual que Timmermann, otros analistas coinciden en que, con Massa por delante, para mañana habría que esperar que un dólar libre "flojo, deuda en pesos para arriba y deuda en dólares y acciones flojas". Otro añadió: "Si se confirman los escenarios donde Massa se impone a Milei, termina todo arriba, no importa donde arranque".

Del lado del mercado cambiario, otros operadores sostienen que el dólar contado con liquidación se mantendrá más tranquilo que en anteriores jornadas, coexistiendo con una prolongación del statu quo cambiario oficial: "Se extenderán los controles, las regulaciones y los cepos", opina uno de los principales traders de fondos comunes del mercado.

"Si Massa aprovecha la oportunidad, va a tener, además de sus cualidades políticas, mucha adhesión institucional para comandar el país de manera razonable", arriesgó Guido Lanzillotta director ejecutivo de Assur Capital y consejero de la Bolsa de Comercio, entusiasmado con el resultado contraintuitivo.

El plan de Massa

De todas formas, los analistas pondrán ahora el foco con más detalle en lo que defina Sergio Massa como programa económico para su próxima gestión.

De ganar, advirtió la consultora 1816, "no podemos descartar ni continuidad del rumbo ni un giro de 180° en la política económica. Pero aún si Massa adoptara una agenda netamente pro-mercado -sostienen en la consultora-, enfrentaría la enorme dificultad de convencer a los mercados y al FMI de que hagan caso omiso al desempeño en materia fiscal, monetaria y cambiaria en su año y medio a cargo de la cartera de Economía.