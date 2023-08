En lucha por el dólar, el Banco Central y Mendoza se verán las caras en la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación citó al gobernador de Mendoza y al presidente del Banco Central a una audiencia de conciliación ante la demanda de la provincia de que se le permita el acceso a dólares oficiales para pagar vencimientos de su deuda.

La Secretaría de Juicios Originarios de la Corte convocó a las partes para el próximo 6 de septiembre de 2023, a las 12, en procura de intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos.

Lo que está en juego es el acceso de Mendoza, en este caso, a los dólares para pagar deudas públicas, cuyo vencimiento operan el 19 de septiembre próximo, razón por la cual ahora deberían verse frente a frente Miguel Pesce, titular del Banco Central, y el gobernador Rodolfo Suárez.

En la demanda, Mendoza pide que se aclare si los vencimientos de deuda están alcanzados por esa norma y, que en caso afirmativo, sea declarada inconstitucional.

El impedimento para acceder a los dólares, alegan, se originó en la Comunicación A 7782 del BCRA, que puso en un pie de igualdad a las provincias con los regímenes de refinanciamiento de deuda a los que están sometidas las empresas, con vigencia desde el 2 de junio pasado.

Esto es, que, sin una refinanciación de los vencimientos a un plazo mayor a 180 días, sólo podrán acceder al 40% de los dólares a través del mercado único y libre de cambios (MULC), es decir, a los dólares oficiales.

La medida, en concreto, afecta a "a los vencimientos de capital de los gobiernos locales que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior o a emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera, le resulta aplicable".

El camino de Córdoba

Hace dos semanas ya había tenido lugar una audiencia de conciliación entre Pesce, y el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano, a instancias del Juzgado Federal 2° de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.

Los tribunales federales le concedieron ya en dos oportunidades amparos al gobierno de la provincia de Córdoba para acceder al MULC para cancelar dos vencimientos.

En esa instancia, las partes ratificaron las posiciones, no hubo arreglo y se mantiene vigente la Comunicación A 7782, dijeron fuentes del Banco Central.

El último, del 28 de julio, por u$s 9.375.000; la primera vez había sido un vencimiento del 9 de junio, una semana después de haberse emitido la comunicación, por u$s 143 millones.

Antes aún que Córdoba, la provincia de Entre Ríos también había quedado al borde de una situación límite con el Central, pero en su caso, una deuda de u$s 500 millones, no resultaba aplicable la restricción porque, tal como se les requiere a los privados, el estado provincial ya había reestructurado el capital originario, y no tuvo problemas en cancelar la deuda.