El Gobierno paga dólares a tenedores de bonos: cuánto recibe cada acreedor

El Gobierno argentino deberá afrontar esta semana vencimientos de deuda por unos u$s 2.600 millones con acreedores privados.



El mercado está expectante respecto al pago que Luis Caputo hará a los bonistas el miércoles 10 en concepto de intereses y amortizaciones de los bonos surgidos del canje de deuda del 2020.

Los tenedores de estos bonos soberanos en dólares percibirán pagos de capital e intereses en proporción a la cantidad de títulos de deuda que posean.

Los bonos con vencimiento 2030 (el AL30 y el GD30) comienzan el período de amortización, pagando un 4% del capital.

El resto, solo paga cupón.

Cupones bajos

Las estructuras de repago que presentan los títulos en moneda dura dentro de la curva son variadas. Sin embargo, el común denominador es que los cupones que pagan son en general bastante bajos.

El hecho de que los cupones sean bajos representa un beneficio, pero también un escollo para el Gobierno.

El beneficio que encuentra al tener cupones bajos es que el Gobierno es que debe pagar menos dólares por los vencimientos que enfrenta.

Sin embargo, el hecho de que los cupones sean bajos también le representa un desafío al Gobierno.

La estructura de los bonos no despierta el apetito de inversores internacionales, por lo que la deuda no encuentra mayor demanda y por lo tanto no suben con tanta fuerza.

Cuáles son los bonos que cortan cupón

En 2020 Argentina emitió cinco bonos ley local (denominados Bonares) y seis bonos ley internacional (denominados Globales).

Los Bonares son los siguientes:

AL29: vence en 2029.

AL30: vence en 2030.

AL35: vence en 2035.

AL38: vence en 2038.

AL41: vence en 2041.

Asimismo, los bonos Globales son:

GD29: Vence en el año 2029.

GD30: Vence en el año 2030.

GD35: Vence en el año 2035.

GD38: Vence en el año 2038.

GD41: Vence en el año 2041.

GD46: Vence en 2046.

Cómo calcular cuánto cobra cada bonista

El contador y especialista en mercados Salvador Vitelli realizó una herramienta para que cada acreedor pueda saber cuánto cobrará tras el pago de vencimientos de cupones y capital, dependiendo los bonos que tengan y la cantidad de nominales.

Vitelli compartió una planilla en Google Drive que todos pueden usar para calcular cuánto se cobrará y lo explicó de esta forma:

"Funciona de manera muy sencilla: