El dólar blue quedó como el más barato pero el Mundial de Qatar le pondrá presión

A pesar de que subió de $ 291 a $ 292, el blue quedó como el dólar libre más barato de la Argentina, por encima incluso del dólar tarjeta que está en $ 292,55. Aunque, en rigor de verdad, si se le agrega el 1,2% del impuesto a los sellos en la Ciudad de Buenos Aires se va a $ 296, y si se toma el tipo de cambio que se hará al cierre de la tarjeta, quizás ya esté en $ 300 por el crawling peg del oficial.



Operativo seducción: Finanzas ofrece "duales" para lograr rollear $ 1,5 billones



Tasas del BCRA: el stock de plazos fijos llegó a 7,5 % del PBI, un récord histórico



De reojo al blue

El dólar MEP en $ 296 mira de reojo al blue, y el contado con liquidación en $ 307 pareciera ponerle un futuro nuevo piso a la divisa que se compra a través de la Bolsa. Ni que hablar del dólar Qatar de $ 334 por los consumos desde u$s 300 con tarjeta en el exterior.

Toda esta introducción viene a cuento porque en las mesas ven al informal barato en relación no sólo con los demás dólares libres, sino principalmente a lo que se viene.

El dólar MEP en $ 296 mira de reojo al blue, y el contado con liquidación en $ 307 pareciera ponerle un futuro nuevo piso a la divisa que se compra a través de la Bolsa. Ni que hablar del dólar Qatar de $ 334 por los consumos desde u$s 300 con tarjeta en el exterior.

Dólar Qatar

Ya comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol de Qatar, donde se calcula que irán 50.000 argentinos, de los cuales la mayoría irá desde otros países y 15.000 desde acá, según datos de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt)

Sólo si se toma en cuenta estos 15.000, los cambistas estiman que demandarán entre u$s 800 y u$s 1000 para tener efectivo en el bolsillo en los 30 días, lo que representaría entre u$s 12 y u$s 15 millones. Son tres días de volumen del blue y más de una rueda en MEP, ya que la serie D mueve entre u$s 10 y 12 millones diarios.

Cash is king

Si bien hay mucho gasto que ya está pagado de antemano, y lo otro es con tarjeta, tanto emitidas en nuestro país como en el exterior, el argentino está acostumbrado a llevar cash encima, y no todos compraron de antemano, porque muchos aprovecharon hasta último momento para hacer tasa en pesos.

Sólo si se toma en cuenta estos 15.000, los cambistas estiman que demandarán entre u$s 800 y u$s 1000 para tener efectivo en el bolsillo en los 30 días, lo que representaría entre u$s 12 y u$s 15 millones. Son tres días de volumen del blue y más de una rueda en MEP, ya que la serie D mueve entre u$s 10 y 12 millones diarios.

"Pasa siempre con turismo, compran los billetes la semana previa a irse, no podes planificar con tanta anticipación. Una cosa es la tarjeta, otra el cash que te llevas de bolsillo. Obvio que algunos ya están en cash desde hace rato, pero tengo uno que compró todo la semana pasada, se lleva u$s 1800", revela un cuevero.

"No te creas que la gente planifica todo al detalle, son los mismos que en el verano te compran los dólares el día que se van", completan en el ambiente.