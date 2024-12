Intervino el BCRA por primera vez desde octubre para frenar el dólar financiero: cómo sigue el blue

El 3,5% que subió el blue a $ 1205 parece ser una noticia vieja, ya que el mercado del informal cierra a las 15,00, cuando todavía el Banco Central no había aparecido interviniendo.

A eso de las 15,30el contado con liquidación había saltado a $ 1188 y el MEP a $ 1166, y desde ahí la mesa del BCRA empezó a 'esterilizar pesos', como tanto le gusta decir a su presidente, Santiago Bausili, para evitar hablar de 'intervención'.

En el mercado, observaron 'balas' de entre u$s 500.000 y u$s 1 millón, que primero lo bajaron de a $ 5, y luego $ 10 de un saque.

Ante la escalada del dólar blue y MEP, el plan del BCRA

El escenario de los bancos sobre el dólar, el BCRA y la deuda

Intervención del BCRA

"Salió a última hora a bajar el MEP fuerte, como era de esperar", revela uno de los grandes financistas de la City porteña, que sigue al pie de la letra este tipo de movimientos. Lo cierto es que, al final de la rueda, el MEP terminó bajando 0,5% a $ 1131 y el CCL 1% a $ 1144 con respecto al cierre de la rueda anterior.

Fue de la mano de un AL30 operando volumen récord en varias plazas. Hay quienes calculan que la intervención pudo haber llegado a los u$s 50 millones, pero no se puede saber a ciencia cierta porque el Central no da informaciones al respecto. Sí informa siempre las compras, que fueron de u$s 32 millones.

Sí se sabe, porque lo admitió el vicepresidente, Vladimir Werning, que desde fines de octubre que no intervenía en el mercado, cuando hasta entonces lo venía haciendo.

Planes del BCRA

Luis Caputo, en reiteradas oportunidades, ha señalado que no habrá devaluación, ni un salto del tipo de cambio, ni una aceleración del "crawling peg".

Por esta razón, se esperaba una intervención inminente del BCRA. Según las condiciones establecidas en la Fase 2 del 15 de julio, que aún prevalecen, el BCRA cuenta con entre u$s 1500 millones y u$s 1800 millones como poder de fuego para intervenir en la brecha entre el dólar paralelo y el oficial, y para esterilizar pesos por una suma equivalente.

Es probable que se siga viendo un BCRA agresivo en las ruedas que los tipos de cambio financieros quieran dispararse, con el objetivo de evitar saltos como los observados en las últimas cuatro sesiones de negociación.

Sobre el final

En la rueda de este miércoles comenzó el dólar muy demandado, tocando los $ 1160 en el MEP: "Sobre el final de la rueda apareció la intervención o esterilización, como le quieran llamar y lo llevó a $ 1130. El AL30D, en consecuencia, termina casi 4% arriba, ya que el Gobierno paga paridad y vende contra pesos. El dólar estuvo muy demandado durante el inicio. Seguimos notando mucha compra de corporativos", precisan desde la mesa de IEB.

Estiman que buscan comprar dólares para el quebranto impositivo fin de año, ya que la diferencia entre el valor del dólar oficial y el MEP es una pérdida financiera que las empresas pueden descontarse de impuesto a las Ganancias.

Obviamente la joya de la rueda fue el AL30 que marcó subas de 4% impulsado por la intervención del BCRA, por lo que la duda estará en qué pasará con el precio este jueves, o si devolverá parte de esta suba artificial.

Volatilidad cambiaria

Lo cierto es que la volatilidad del mercado paralelo de divisas en Argentina superó en la última semana a la de Brasil, incluso en medio de la crisis cambiaria brasileña.

Aunque la depreciación del peso se dio después de una fuerte apreciación que eliminó la brecha con el tipo de cambio oficial, el exceso de volatilidad generó alarma. Además, el dólar financiero se había alejado del objetivo de $1100 que el mercado ya había asumido como referencia.

En el mercado informal se espera una baja para acompañar los descensos que tuvieron el MEP y el CCL, ya que arbitrando entre ambos tipos de cambio se producirá una baja en el tipo de cambio libre.