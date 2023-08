El BCRA compró u$s 1270 millones en agosto, el monto más alto del año

El Banco Central volvió a comprar dólares este jueves a través del mercado oficial de cambios y acumuló en agosto casi u$s 1270 millones, el monto más alto en lo que va del año, debido de las mayores restricciones para los importadores para acceder a la divisa, de acuerdo con los operadores del mercado.

La entidad cerró la última rueda de agosto con otro saldo a favor de alrededor de u$s 21 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, acumula tres jornadas consecutivas con compras netas de reservas a través del mercado.

Dólar blue: cuál es la razón secreta que explica por qué bajó

Las compras netas por casi u$s 1270 millones que acumuló en el mes fueron las más altas del año y superaron a los u$s 846 millones que obtuvo en mayo. Sin embargo, en lo que va del año el Central mantiene un saldo negativo por sus intervenciones cambiarias de alrededor de u$s 2300 millones.

La autoridad monetaria mantuvo sin cambios el tipo de cambio oficial, por lo que en el mercado mayorista cotizó en $ 350, el máximo que estableció el Gobierno para los próximos meses, en una jornada en la que el volumen operado de contado aumentó a u$s 493 millones.



Las reservas brutas, en tanto, se mantienen apenas por debajo de los u$s 28.000 millones. Al cierre de la jornada de ayer, tras otro retroceso, las tenencias se ubicaban en u$s 27.940 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.