El balance del BCRA se fortaleció en más de u$s 12.000 millones en un año

Entre el 7 de mayo de 2024 y el 7 de mayo de este año el patrimonio neto del Banco Central aumentó el equivalente a u$s 12.532 millones, al pasar de u$s 10.647 millones a u$s 23.179 millones.

De este total, u$s 2.176 millones corresponden a una mejora en la posición en moneda extranjera. Además, el incremento incluye un cambio en la naturaleza de los activos, donde aumentan los de dólares y caen los de pesos, similar a la evolución del pasivo, según se desprende de un informe de Quantum, la consultora del Daniel Marx.

Entre el momento en que se revalúan las Letras Intransferibles y los Adelantos Transitorios, el 7 de mayo de 2024, y el último dato del 7 de mayo de2025, el activo del BCRA se redujo el equivalente a u$s 34.418 millones al tipo de cambio oficial.

Activos en pesos

Ese cambio está explicado por una fuerte caída de los activos en pesos. Pero los activos en dólares aumentaron u$s 8.376 millones equivalentes, variación que incluye, entre otros, los desembolsos recientes del FMI y de otros organismos internacionales: u$s 13.660 millones, entre el 15 de abril y el 7 de mayo.

Respecto a las tenencias de títulos públicos en cartera, el 85% del total son en moneda local, que están valuados a precios de mercado y al tipo de cambio oficial, donde se ve una caída de u$s 2.320 millones en el período, una caída del 4% en esa moneda, pero un aumento del 26% medidos en pesos, una variación equivalente a $ 12,9 billones.

Pasivos totales

"Es decir, el activo es menor pero la participación de activos en dólares en el total es mayor: pasaron de 35% a 52% del total. Los pasivos totales se redujeron en el equivalente a u$s 46.950 millones. Al igual que en los activos, la reducción se concentró en los pasivos en pesos, también, principalmente, por menores pasivos remunerados que los tenedores canjearon por LEFIs del Tesoro", señala el research.

En términos de moneda, los pasivos en dólares pasaron de 26% a 45% del total, principalmente por el aumento de la liquidez de los bancos en esa moneda depositada en el BCRA.