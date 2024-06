Vencen u$s 2720 millones: para canjear debería pagar tasa del 17%

Ya comenzó la cuenta regresiva para el 9 de julio, fecha en que vencen los pagos de los cupones en dólares del AL30 y GD30 por un total de u$s 1.139 millones de intereses y de u$s 992 millones de capital de tenedores privados, y otros u$s 403 millones de intereses y u$s 186 millones de capital de tenedores de organismos públicos, lo que da un total de u$s 589 millones de tenedores públicos y u$s 2131 millones de privados. Sumados, son u$s 2720 millones.

"Si el Gobierno ofreciera un canje hoy la tasa sería del 17% anual en dólares, pero si lo hiciera en agosto o septiembre, con una mejora de las reservas y lograra cierta estabilidad, cae el riesgo país y eso da una baja en la tasa del canje", especula Maximiliano Ramírez, quien fuera funcionario del Ministerio de Economía durante la gestión de Martín Guzmán.

No hay dudas que el pago del próximo 9 de julio se hará, pero con el correr de los meses, de la mano de una baja en el riesgo país, el Gobierno podría empezar a buscar algún canje de los AL30 y GD30 por vencimientos más largos, como los 41, buscando generar un rollover.

Para Fabio Saraniti, CEO de Win Securities, el precio de los bonos AL30 son más altos que los AL41, el tema es que la TIR es más baja del otro.

"No me parece un buen deal para el Gobierno, porque alargaría duration, pero quedaría endeudado al 17% anual en dólares, cuando las necesidades recién las tendrá en el segundo semestre de 2025, ya que hasta la amortización de los bonos de enero del año que viene no tendrá problemas en cumplir con sus obligaciones en dólares".

Rollover caro

A su criterio, a estos precios no se puede hacer un canje, ya que se suele hacer con una curva del 10%, pero no del 17%, en especial cuando no hay apuro por hacerlo.

"Es mejor dejar que la curva comprima, porque ya con estos rumores de que podría haber un canje se detiene la suba de los bonos. Por lo pronto, deben seguir con ajuste fiscal".

"La Argentina no emite deuda en dólares desde hace cinco años y la deuda está bajando, por lo cual habrá una ventana para salir al mercado luego. Pero un canje sin tener acceso al mercado es muy difícil, porque quedas endeudado al 2041 al 17% en dólares. Hay que seguir haciendo el trabajo para que en 2025 se pueda tener acceso al mercado", advierte el bróker.

BCRA en alerta

Desde IEB alertan que "estas necesidades de dólares no están pudiendo ser respaldadas por el lado de la oferta, con el BCRA encontrando cada vez más dificultades para sostener las elevadas compras de los meses previos".

"Pese a la mayor liquidación por factores estacionales, el BCRA se encuentra comprando divisas a un menor ritmo que hace unas semanas, incluso desprendiéndose de dólares en su intervención en el MULC en días particulares".

Atribuyen este menor ritmo de acumulación de dólares a la paulatina normalización del acceso a divisas para importadores, agregando el impacto de la leve recuperación mes a mes de la actividad económica, lo cual impulsa las importaciones.

Incógnitas

La elevada demanda de dólares sin oferta que la respalde comienza a encender algunas alarmas. "Dados los volúmenes actuales en el MULC, el requisito que había planteado el gobierno de u$s 15.000 millones adicionales para la remoción de los controles de capitales resulta difícil, y la salida de dólares esperada para el 2024 torna una salida ordenada del cepo aún más complicada".

"Será clave con la mirada puesta en la liberación del cepo minimizar las pérdidas de dólares para lo que resta del año y reforzar las reservas como sea. Un desembolso del FMI, algún otro organismo internacional, o incluso el Tesoro americano, como algunos especulan, sería una gran noticia para el gobierno con esa meta en mente", concluyen en IEB.