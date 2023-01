Efecto "muchaaachoos": subió el blue para no pagar el dólar Qatar

Los u$s 3 millones que compró el BCRA pasaron inadvertidos frente a la suba de $ 8 del blue, hasta $ 354, atribuida al "efecto muchaaachoos", en alusión a todos los que viajaron y gastaron para ver el Mundial de Fútbol y están comprando billetes para pagar la tarjeta de esa manera.

Es mucho más conveniente que el "dólar Qatar", que cotiza a $ 372, o $ 376 al agregarle el impuesto a los sellos del 1,2% que sigue cobrando la Ciudad de Buenos Aires.

Boom de pesos: crece con fuerza la cantidad de billetes en la economía y recomiendan dolarizar carteras



Rally histórico para el S&P Merval: uno por uno, todos los fondos de acciones que subieron más de 140%



Efecto Punta del Este

La otra razón de la suba del billete en las cuevas fue el efecto de las vacaciones de verano en el exterior, en especial en Punta del Este y Brasil, ya que sigue conviniendo irse con dólares físicos antes que pagar con tarjeta.

Hasta el 31 de diciembre, convenía tarjetear para quienes pagaban Ganancias y Bienes Personales, porque la deducción es en mayo de este año, por lo cual terminan pagando $ 243 (dólar oficial de $ 187 más impuesto País de 30%). En cambio, quien tarjetea desde el 1° de enero deberá esperar 16 meses hasta deducirlo, en mayo del 2024.

Los u$s 3 millones que compró el BCRA pasaron inadvertidos frente a la suba de $ 8 del blue, hasta $ 354, atribuida al "efecto muchaaachoos", en alusión a todos los que viajaron y gastaron para ver el Mundial de Fútbol y están comprando billetes para pagar la tarjeta de esa manera.

Intervención

En las mesas atribuyen a una intervención del Gobierno en el dólar Bolsa la diferencia de precio con el blue, pero desde el equipo económico lo niegan, ya que por el acuerdo con el FMI no pueden usar sus dólares para manejar el mercado de cambios.

"Hay empresas grandes trayendo para invertir, gigantes mineras y de la construcción", revelan los mesadineristas, y explican que se trata de dos mercados distintos en volumen.

Hasta el 31 de diciembre, convenía tarjetear para quienes pagaban Ganancias y Bienes Personales, porque la deducción es en mayo de este año, por lo cual terminan pagando $ 243 (dólar oficial de $ 187 más impuesto País de 30%). En cambio, quien tarjetea desde el 1° de enero deberá esperar 16 meses hasta deducirlo, en mayo del 2024.

Mientras el informal mueve u$s 4 millones por día, el contado con liquidación opera más de u$s 100 millones, por lo tanto con u$s 20 millones que se traigan alcanza para domarlo.