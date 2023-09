Nuevo dólar soja: ¿salvará a las reservas el plan para liquidar exportaciones?

Los economistas no exhiben optimismo en cuanto al impacto neto que tendrá sobre las reservas del Banco Central el esquema cambiario para la soja que entró en vigencia esta semana, que contempla liquidar el 75% de lo exportado al tipo de cambio oficial y el 25% queda de libre disponibilidad, con la posibilidad de hacerlo al precio del dólar financiero.

En principio, el nuevo "dólar soja", que caducará el próximo 30 de septiembre, debería darle un impulso a los ingresos de divisas del sector debido a la mejora del precio al que podrán liquidar. Ahora sería de unos $ 455 en promedio, teniendo en cuenta la cotización del dólar en el mercado oficial y la de los financieros.

Sin embargo, si bien esperan una mejora en las liquidaciones, desestiman que se dé con grandes volúmenes. Además, prevén que lo que entrará servirá principalmente para compensar las ventas de reservas que realizará el Central para abastecer a la demanda importadora, tras las mayores restricciones que aplicó durante las últimas semanas.

"Los programas de 'dólar soja' fueron dando cada vez menos resultados en incremento de reservas. Con una cosecha de soja muy mala y lo poco que le queda a este Gobierno, no creo que haya un gran efecto. Pero tampoco creo que la aspiración sea muy alta. Están tratando de ir tirando y, en todo caso, relajar las restricciones a la demanda", comentó Camilo Tiscornia, director de C&T.

Tiscornia resaltó que, además, el 25% de libre disponibilidad que contempla el esquema no garantiza que los agroexportadores liquidarán esa parte al tipo de cambio de cambio financiero. Posiblemente, sostiene, muchos exportadores se quedarán con esa porción sin liquidar, especulando en principio y decidiendo más adelante qué hacer.

El sector, de acuerdo con Juan Delich, analista de EcoGo, tiene margen para liquidar debido al atraso que se generó por la pérdida de incentivos tras el salto devaluatorio que dispuso el Gobierno sobre el tipo de cambio oficial tras las elecciones primarias y la no derogación de programas anteriores, lo que derivó en menos ingresos de divisas.

A pesar de ello, Delich considera que es difícil esperar que el nuevo programa para el sector sojero logre darle un impulso importante a las reservas internacionales del Central, aunque funcionará como una ayuda para sostener las medidas que anunció el ministro Sergio Massa sobre el acceso de u$s 700 millones para las pymes importadores.

Los analistas de PPI estiman que quedan por comercializar 8,1 millones de toneladas y 3,9 millones de toneladas con precio a fijar. Prevén que, como mínimo, liquidarán lo que tiene precio a fijar y gran parte del resto quedará retenido hasta la próxima campaña. Sobre todo, ante la expectativa de una salida abrupta del cepo, que mejoraría sustancialmente el precio percibido.

En su escenario base, una liquidación de 4 millones de toneladas representaría unos u$s 1942 millones, por lo que al mercado oficial de cambios ingresarían u$s 1457 millones (el 75% de lo exportado). El potencial de los 12 millones de toneladas equivale a u$s 5976 millones, lo que implicaría un ingreso de u$s 4482 millones a la plaza oficial.

De acuerdo con los cálculos de la financiera, en su escenario base, asumiendo que la autoridad monetaria logre quedarse con alrededor del 50% del total liquidado, tal como ocurrió con el esquema del "dólar agro", engrosaría las reservas en unos u$s 728 millones. En el escenario "ultra optimista", la cifra llegaría hasta u$s 2241 millones.