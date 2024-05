Pese a la suba, para el Gurú del Blue el dólar "hoy no es negocio", ¿en qué recomienda invertir en su lugar?

La llegada de Javier Milei al poder el pasado diciembre implicó un fuerte cambio en el escenario de los inversores y los pequeños ahorristas: con el dólar prácticamente planchado, el apetito por la divisa decayó contra el fuerte avance de la inflación y la migración a instrumentos atados a esta.

Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno decide mantener una devaluación del peso contra el dólar muy por debajo del ritmo del IPC, con un crawling peg al 2% mensual que actúa como ancla cambiaria.

Es por esto que, de la mano de mejores expectativas y la recesión que disparó la oferta, el dólar blue viene perdiendo en términos reales contra la inflación.

Pese a esto, cabe señalar que este miércoles la divisa paralela alcanzó su valor más alto en tres meses ($ 1100) luego de que el Banco Central redujera nuevamente la tasa de interés, ahora al 40% (TNA).

Al respecto se explayó el analista financiero Salvador Di Stefano en la última columna publicada en su sitio: su análisis sobre la reducción de la tasa de interés, la fuerte caída de la actividad económica y las opciones de inversión que considera.

Salvador Di Stefano: qué implica la baja de tasas y en qué invertir

En un escenario en el que el Banco Central redujo la tasa de interés de política monetaria unos 30 puntos en menos de un mes -y un total de 100 desde la llegada al poder de Milei- el especialista financiero Salvador Di Stefano analizó qué implica esto.

Con una caída económica similar a la de la pandemia y la industria trabajando a la mitad de su capacidad instalada, la baja de tasas puede ayudar a las empresas endeudadas.

En particular, para el analista este es el elemento que les permite "surfear la crisis", ya que el pago mensual de los préstamos vigentes de las organizaciones se reduce, una ayuda mientras "esperan que se reactive la economía".

"Otros sectores ante la baja de tasas aprovechan a financiarse y posponen la venta del stock que acopian, esperando que el plan fracase y una devaluación los haga más prósperos", agregó Di Stefano.

Además, la baja de tasas ayuda a quienes "desean financiarse para adquirir bienes y a quienes quieren acceder a un crédito de largo plazo para la compra de vivienda", mientras que también "le abre el camino a especuladores que esperan que la Argentina vuelva a las andadas, retornando a un sendero inflacionario y devaluatorio".

En este contexto en el que el plazo fijo no supone una ganancia para el pequeño ahorrista, el llamado "Gurú del Blue" considera que los bonos en dólares y en pesos ajustados por inflación "siguen en precios interesantes" , aunque "solo por ahora".

Respecto a las acciones nacionales, aunque señala que "han mejorado en las últimas jornadas", alertó que "los balances no son un dechado de virtudes". Es por esto que Di Stefano no ve "ganancias sustentables en el tiempo en muchas empresas" si la economía no logra reactivarse.

Es por esto, cree el especialista, que "la gente quiere volver a su viejo amor, el dólar". Sin embargo, " hoy no es negocio acopiar dólares cuando la tasa en Estados Unidos está en el 5,0% anual, la inflación en el 3,6% anual, y entre ambos conceptos perdemos poder de compra".

Como conclusión, para quienes tengan dólares, Di Stefano recomienda "invertirlos en bonos, acciones, propiedades, mercadería o en lo que te deje dormir tranquilo".