Al cierre de los mercados de este lunes, 16 de febrero de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.370. Esta cifra señala una variabilidad de -0,36% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. La estabilidad del mercado podría estar influyendo en este comportamiento, generando expectativas de un posible incremento en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 25.12%, es menor que la volatilidad anual del 27.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.365. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).